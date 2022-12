Open, la Procura di Genova chiede l’archiviazione dei magistrati di Firenze dopo l’esposto di Ranzi sul Copasir

Genova. Per la seconda volta la Procura di Genova chiede l’archiviazione per i magistrati di Firenze Luca Turco e Antonino Nastasi che indagano sulla fondazione Open.

Anche in questo caso, come già accaduto a febbraio, l’inchiesta aperta dai magistrati genovesi per competenza è nata da un esposto presentato dal leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi.

Se nel primo caso l’esposto riguardava presunti sequestri illegittimi, in questo caso

l’ex presidente del consiglio lamentava che nel materiale inviato dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco al Copasir ”vi sarebbero anche documenti che riguardano il sottoscritto, ma che la Corte di Cassazione, esprimendosi sul ricorso presentato da Marco Carrai aveva già deciso di eliminare dal fascicolo con decisione assunta in data 18 febbraio. Ove questa informazione risultasse corretta, infatti, saremmo davanti ad un fatto gravissimo”. ”L’invio ai membri del Copasir arreca un danno ingiusto al sottoscritto – aveva scritto Renzi nell’esposto – perché, in violazione di un preciso ordine della Suprema Corte, veniva fatto circolare materiale illegittimamente acquisito, che doveva essere restituito al proprietario. Per Renzi “il Procuratore sapeva che quel materiale andava distrutto, sapeva che riguardava (anche) il sottoscritto, sapeva che avrebbe creato un pregiudizio alla mia persona e alla mia attività politica oltre che alla mia reputazione professionale”.

Proprio ieri il ministro della Giustizia Alfredo Nordio rispondendo a un question time sul caso Open aveva annunciato un “immediato e rigoroso accertamento conoscitivo attraverso l’ispettorato generale”, “un’indagine conoscitiva che avrà assoluta priorità nell’attività ispettiva e le indicazioni che ne deriveranno saranno adottate con rapidità”.

Per i pm genovesi tuttavia i colleghi di Firenze hanno agito rispondendo a una richiesta del Copasir di trasmissione atti e non hanno violato nessuna legge: la trasmissione di atti chiesti dal organismo parlamentare, spiegano i procuratori aggiunti Vittorio Ranieri Miniati e Francesco Pinto, “è doverosa” in quanto così prescrive la legge (che consente al Copasir, per esempio, di chiedere anche atti in deroga all’articolo 329 cpp sul segreto istruttorio) e mentre l’aver violato una sentenza della Cassazione che prevedeva la restituzione al legittimo proprietario (Marco Carrai) di quanto sequestrato, non significa aver violato la legge perché nel nostro ordinamento “la sentenza di un giudice, diversamente da quella della Corte costituzionale, non è equiparabile a norma di legge o ad atto avente forza di legge”.