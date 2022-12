Open day nelle scuole superiori, tutte le aperture in programma dal 15 al 19 dicembre

Genova. Continuano le giornate di Open Day – per le scuole superiori genovesi (secondarie di secondo grado) sia statali sia paritarie – dedicate a studenti e famiglie, che potranno partecipare quest’anno di nuovo in presenza. Diversi gli appuntamenti in programma da oggi, 15 dicembre, per le prossime due settimane.

15 dicembre

Si comincia con il liceo linguistico paritario Grazia Deledda, con sede in via Bertani 6, che apre le porte oggi, giovedì 15 dicembre, domani, 16 dicembre, e lunedì 19 dicembre. Apre oggi anche l’istituto alberghiero Marco Polo, in via Sciaccaluga 9.

16 dicembre

Si prosegue domani, 16 dicembre, con l’apertura del liceo scientifico Leonardo da Vinci in via Arecco 2. Apre anche l’istituto Majorana/Giorgi che ospita quattro indirizzi di specializzazione – meccanica, elettronica, elettrotecnica, informatica – con sede in via Timavo 63. Poi oggi c’è anche il liceo Pertini, con sede in via Battisti 5, e prosegue le aperture anche il 17 e 18 dicembre. Infine domani apre anche l’Istituto The international school in Genoa (scuola straniera in lingua) in via Romana della Castagna, 11/a.

17 dicembre

Gli open day continuano sabato 17 dicembre. Per l’occasione apre l’istituto Casalanzio, in via Cervetto 40. Poi c’è anche l‘istituto Calvino, in via Borzoli 21 e il liceo Cassini, in via Galata 34c. E ancora, sempre sabato 17, aprono anche l’isituto tecnico Gastaldi Abba, in via Teglia 12; il liceo Piero Gobetti, in via Spinola San Pietro 1; l’istituto agrario Marsano, con sede in via alla Scuola Agricoltura 9; il liceo Mazzini, in via Reti 25; poi c’è l’istituto Rosselli, in via via Giotto 10. Infine c’è l‘istituto Vittorio Emanuele II/Ruffini in Largo Zecca 4.

19 dicembre

Lunedì 19 dicembre invece apriranno le porte l’istituto Duchessa di Galliera, in Corso Mentana 27; il liceo scientifico Enrico Fermi, in via Ulanowski 56; l’istituto Montale/Nuovo I.P.C. in via Timavo 63.