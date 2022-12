Omicidio Alice Scagni, il perito del gip: “Alberto era come una bomba”. I genitori pronti a incatenarsi davanti alla Procura

Genova. Come una bomba pronta ad esplodere. Così stamattina il perito del gip Paola Faggioni Elvezio Pirfo ha descritto lo stato mentale di Alberto Scagni quando il 1 maggio di quest’anno ha ucciso la sorella Alice con 20 coltellate. Il perito, esponendo in aula la sua relazione e rispondendo alle domande di giudice, pubblico ministero e avvocati di parte ha ribadito la seminfermità mentale per il 42enne, che era presente in aula. Per Pirfo Scagni si trovava in “una condizione mentale gravemente scemata al momento del fatto”.

Il perito ha anche detto che c’è una “chiara relazione diretta tra la sua condizione patologica e l’omicidio e all’esito di questa risposta non c’è altra discussione da fare”dice l’avvocato Fabio Anselmo che assiste i genitori di Alice e Alberto, Antonella Zarri e Graziano Scagni.

“Ora noi attendiamo di ascoltare quelle telefonate perché ormai è indubbio che Scagni sia affetto da una grave patologia e vi sia un nesso causale con l’omicidio, è indubbio che avrebbe dovuto essere curato ed è altrettanto indubbio che i genitori di Scagni hanno chiesto aiuto e questo aiuto non è stato dato” ha aggiunto l’avvocato.

La questione delle telefonate al 112 fatte dal papà di Alice il giorno dell’omicidio (“ma anche quelle fatte nei mesi precedenti dai vicini di casa di Alberto” dice l’avvocato Anselmo) , che la procura non ha finora reso pubbliche in virtù del segreto istruttorio resta centrale per la famiglia: “Mi devo incatenare davanti alla procura – dice Graziano Scagni – non ci resta altro per veder rispettato un nostro diritto, che è quello di riascoltare e farvi riascoltare le nostre telefonate”. “Il perito ha parlato di una bomba, le stesse espressioni che ho usato io” aggiunge Antonella Zarri.

L’avvocato Anselmo torna invece sulla questione dell’esposto presentato dalla famiglia: “E’ chiaro che siamo di fronte a un fatto anomalo – dice – perché noi abbiamo fatto un esposto preciso per morte come conseguenza di altro reato e quell’esposto potrebbe anche essere oggetto di una richiesta di archiviazione ma deve essere iscritto. Era una notizia di reato che deve essere iscritta e a noi non risulta che lo sia. E deve essere iscritta in un procedimento del quale abbiamo notizia attraverso i mezzi di informazione”. In pratica, lamentano famigliari e difensori, non essendo stato iscritto l’esposto loro non risultano persone offese nel procedimento aperto dalla procura per omissione d’atti d’ufficio contro due poliziotti dell’Upg e un medico della salute mentale e la famiglia quindi può apprendere qualche informazione sul procedimento solo attraverso la stampa.

E rispetto alle azioni eclatanti annunciate dai genitori: “Loro hanno perso due figli – ricorda Anselmo – e non è la comunicazione sull’isrizione nel registro degli indagati di tre nomi che possa soddisfare la sete di giustizia e di verità della famiglia Scagni. Noi dobbiamo essere ammessi come persone offese in quel procedimento per il quale deve essere iscritto anche il 586 sulla morte come conseguenza di altro reato e dobbiamo poter esercitare la nostra prerogative difensive e poi quelle telefonate prima o poi le avremo perché prima o poi dovranno darcele, non possono tenerle segrete come fossero un segreto di Stato”.

Intanto l’udienza di oggi chiude l’incidente probatorio sul procedimento principale, quello per la morte di Alice Scagni e ora il pubblico ministero Paola Crispo potrà di fatto chiudere le indagini: “Chiuso l’incidente probatorio – conferma l’avvocato di Alberto Scagni Maurizio Mascia – il procedimento riprende con la fase delle indagini preliminari che sono ancora aperte anche se è ovvio che dopo l’incidente probatorio con la perizia psichiatrica che ci tengo a sottolineare la difesa non ha mai richiesto, il pubblico ministero tirerà le somme”.