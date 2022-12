Olly ce la fa, il rapper genovese sarà in gara al Festival di Sanremo 2023

Genova. Con il brano “Polvere” il rapper genovese Olly, 21 anni, calcherà il palco del Festival di Sanremo 2023. In molti scommettevano su di lui, che in passato è finito per aprire concerti di Blanco e Frah Quintale, e che sulla scena cittadina è noto e apprezzato ormai da tempo. A rappresentare la Liguria anche il savonese Sethu, con la canzone “Cause perse”.

La notizia della promozione sul palco dell’Ariston insieme ai “big” è arrivata sabato notte dopo la gara di Sanremo Giovani, condotta da Amadeus e svolta nel casinò di Sanremo. Primo classificato l’ex vincitore di X Factor gIANMARIA.

Olly si è presentato con un brano che ha messo in risalto tutto il suo talento e anche se inficiata da un po’ di emozione, pure la tecnica. Reazione molto calorosa da parte del pubblico.

Federico Olivieri, questo il vero nome del cantante, fa parte della nuova “scuola” di rap genovese. Inizia a fare musica a 15 anni con il freestyle e le produzioni “da cameretta”. Nel 2019 i primi successi che portano Sony e Metatron ad accorgersi di lui. Qualche anno dopo il mix con la l’elettronica del producer JVLI e il tormentone “Un’altra volta”.