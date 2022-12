Olio sull’asfalto dopo un incidente, ancora chiuso corso Carbonara

Genova. Dopo diverse ore e tutta una notte di lavori corso Carbonara tra il centro e Castelletto è ancora chiuso al traffico questa mattina a causa della pericolosità rappresentata da alcune sostanze oleose sull’asfalto.

La notizia della chiusura, anche questa mattina, è arrivata intorno alle 5.30 con il servizio Alert della polizia locale

La chiusura già ieri pomeriggio aveva creato enormi disagi per la viabilità del centro città, già sotto stress per via della pioggia e del maggior numero di veicoli in circolazione a causa delle spese “natalizie”.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, la sostanza oleosa si è sparsa sulla carreggiata a seguito di un incidente stradale.