Olimpic, Zappia fa il punto dopo l’ottima prestazione contro il Savona: “Obiettivo salvezza tranquilla, girone ‘savonese’ all’insegna dell’equilibrio”

Genova. Sabato scorso l’Olimpic è sceso in campo contro il Savona in una delle gare valevoli per la decima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).

Al termine un match equilibrato e combattuto i biancorossoverdi non sono riusciti a strappare alcun punto dall’Augusto Briano (1-0 Savona il risultato finale), ma hanno rafforzato la consapevolezza di poter affrontare qualsiasi tipo di avversaria giocandosela a viso aperto.

In apertura la video intervista a Mimmo Zappia, direttore sportivo dell’Olimpic.