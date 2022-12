Nuovi fondi per la Valpolcevera, polemica nel centrosinistra: “Il Pd dimentica gli alleati”

Genova. Scoppia la polemica interna al centrosinistra dopo l’annuncio dei 100 milioni in arrivo dal governo per la riqualificazione dei quartieri in Valpolcevera interessati dalla linea del Campasso. La notizia è arrivata in mattinata con un comunicato del senatore del Pd Lorenzo Basso che ha portato il tema in commissione Trasporti e ottenuto risposta dal ministro Matteo Salvini. Da lì è partito un primo duello a suon di comunicati tra Pd e Lega per rivendicare il merito del nuovo finanziamento. Ma ben presto sui dem si è aperto anche il “fuoco amico”.

I primi a lanciarsi sono Rossella D’Acqui, Gianni Pastorino e Filippo Bruzzone di Linea Condivisa: “Pensiamo che il lavoro fatto dalle forze politiche di opposizione in Regione, in Comune e soprattutto dai Comitati delle due zone stia dando i suoi frutti. Così dopo gli 89 milioni stanziati in estate, arriva il completamento del contributo con questi ulteriori 100 milioni. Spiace però leggere il comunicato del Senatore del Pd Lorenzo Basso, il quale porge ringraziamenti soltanto al suo partito e ai comitati. Dimentica il senatore Basso, chissà come mai, il lavoro svolto dalle altre parti dell’opposizione e nello specifico dimentica il lavoro svolto da Linea Condivisa, Movimento 5 Stelle e Lista Sansa che, parimenti al Pd, in questi mesi si sono molto adoperati per fare sopralluoghi, chiedere audizioni, dialogare coi comitati e soprattutto parlare tanto con la gente, cosa che invece non ricordiamo abbia fatto il senatore in questione”.

“E spiace anche constatare – continuano Pastorino e compagni – che il senatore Basso abbia dimenticato una riunione tenutasi circa un mese fa nei locali della Regione alla presenza di tuti i comitati e organizzata proprio dal consigliere regionale e capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, con la presenza del Movimento 5 Stelle (a tutti i livelli), del Pd (a tutti i livelli) e della Lista Rosso-Verde in Comune, riunione ideata e organizzata proprio affinché vi fosse un interscambio reale delle informazioni e un sostegno comune per la salvaguardia di un territorio fragile e spesso dimenticato da tutte le amministrazioni che hanno governato la nostra città. Crediamo che atteggiamenti del genere siano miopi e sbagliati e che siano negativi per i soggetti autonomi che si muovono sul territorio come i comitati che fanno un grande lavoro di collegamento con la cittadinanza oltreché siano negativi per le battaglie sociali e di tutela del territorio che moltissimi di questi comitati portano avanti da tempo”.

Poi è il turno del Movimento 5 Stelle: “Un risultato cui siamo arrivati insistendo su un percorso di condivisione e trasparenza con i cittadini, che abbiamo sempre difeso dando loro voce nell’individuazione, ai tavoli pubblici, dei progetti attuabili per la riqualificazione e rigenerazione urbana. Ci riserviamo comunque di giudicare l’intera operazione non appena saranno resi noti gli atti ufficiali, perché per il momento di scritto non vi è nulla. Detto ciò, prendiamo atto che quando si porta a casa un risultato, c’è sempre chi fa fughe in avanti, facendo volutamente finta di non avere avuto dei compagni di strada. Il Pd dovrebbe ormai sapere che con la condivisione si ottengono grandi cose. Al M5s comunque non sono mai interessate le bandierine dell’ultimo tratto. Il lavoro costante e quotidiano che abbiamo fatto per i cittadini con i cittadini è sotto gli occhi di tutti”.