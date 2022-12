Nuova piattaforma ecologica a Calata Olii minerali, concessione da 25 anni a Aoc

Genova. Nella seduta odierna, ultima del 2022, il comitato di gestione dell’Autorità portuale di Genova ha approvato il rilascio della concessione a favore della società A.O.C. Antipollution Operative Center Srl su un’area complessiva di circa 14mila mq presso Calata Olii Minerali del porto di Genova allo scopo di svolgervi sia le storiche attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti liquidi prodotti da navi, sia le attività attualmente svolta da Giuseppe Santoro Srl presso Ponte Parodi.

In questo modo si realizzerà la nuova Piattaforma Ecologica di Calata Olii Minerali e al contempo si libereranno spazi necessari per i progetti di riqualificazione della darsena, Hennebique e Ponte dei Mille Levante.

Il rilascio della concessione, della durata di 25 anni, e delle autorizzazioni ex art 45 bis e 41 cod. nav. ha tenuto conto del piano del piano d’impresa presentato da A.O.C. nel quale è prevista l’acquisizione di ramo d’azienda della Santoro, la realizzazione della già citata Piattaforma oltre ad altri interventi migliorativi per un investimento complessivo di circa 10,6 milioni di euro, e una crescita occupazionale che andrà a raddoppiare le attuali circa 20 unità.

In merito alle autorizzazioni nel porto di Genova, vengono rinnovate quelle in favore della Compagnia Portuale Pietro Chiesa scarl e di Acciaierie d’Italia spa per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di cui all’ art. 16 della legge 84/94.

È stato quindi svolto un primo esame delle linee strategiche e pianificatorie del Piano Operativo Triennale 2023-2025 (POT) nell’ambito di un percorso partecipativo che ha coinvolto anche l’Organismo di partenariato riunitosi nella mattinata odierna. La definizione del POT si lega e anticipa i lavori di redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale di Sistema che entrerà nel vivo nel 2023 con analisi approfondite delle attività portuali, industriali e terziarie più idonee a promuovere lo sviluppo strategico e sostenibile del sistema portuale negli anni a venire. A gennaio proseguirà il confronto con il cluster portuale, le Istituzioni e i gestori di infrastrutture di rete per la definitiva sottoposizione del POT 2023-2025 al Comitato di Gestione.