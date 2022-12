Nuova piastra ambulatoriale a Ca’ Nuova, la Regione si impegna a finanziare il progetto

Genova. La Regione predisporrà i finanziamenti per realizzare una piastra ambulatoriale multidisciplinare nel quartiere Cà Nuova, sulle alture di Pra’. È quanto prevede un ordine del giorno alla legge di stabilità regionale presentato ieri dalla Lega, primo firmatario Alessio Piana, e approvato all’unanimità in consiglio con l’impegnativa per la giunta Toti. Un documento analogo ha ricevuto il via libera anche in Consiglio comunale a Genova.

La nuova piastra, che dovrebbe essere assimilata alle case di comunità spoke previste dal Pnrr, sorgerà in via 2 Dicembre in un edificio oggi di proprietà di Arte. Comprenderà quattro ambulatori, due sale di attesa, reception e locali di supporto, che potrebbero ospitare medici di famiglia, pediatri e un infermiere di comunità.

“Abbiamo effettuato diversi sopralluoghi e importanti passaggi con Asl Ponente e con il direttore della Asl 3 Liguria Bottaro – commenta il consigliere comunale Fabio Ariotti della Lega che in passato si era attivato per il progetto -. Il quartiere non può più attendere, da quando l’ultimo medico è andato in pensione nessuno lo ha sostituito, e il vecchio studio non è più consono a questa attività. Molti cittadini anziani e disabili non possono recarsi facilmente a Voltri o a Pra’ per poter effettuare una visita dal medico di base.

“Il quartiere conta circa 10mila abitanti che attendono l’inizio dei lavori di questo ambulatorio medico, e gli ordini del giorno presentati in sede di bilancio comunale e regionale da noi consiglieri leghisti devono essere l’ultimo passaggio politico l’avvio dei lavori”, conclude Ariotti.