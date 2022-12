Nuova diga di Genova, dall’Autorità portuale campagna da 3 milioni per comunicare la grande opera al mondo

Genova. L’Autorità di Sistema portuale di Genova e Savona spenderà quasi 3 milioni di euro per una campagna di comunicazione destinata ai media nazionali e internazionali per raccontare, a una platea locale e globale insieme, i progetti del prossimo futuro. Ovvero, la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova.

La cifra non indifferente di 2,9 milioni di euro è contenuta in una determina dell’ente firmata ieri dal presidente Paolo Emilio Signorini. Proprio ieri pomeriggio, a margine del consiglio comunale di Genova, Signorini aveva avuto un colloquio di circa 15 minuti con il sindaco Marco Bucci, tra i più veementi sostenitori della costruzione della grande opera. Non è comunque stato possibile conoscere l’oggetto del dialogo, privato.

La determina comunque dà sostanzialmente il via libera a un bando di gara pubblicato anche sul sito dell’Authority e del valore di 800mila euro finalizzato a individuare il soggetto più adatto a realizzare una campagna di comunicazione per il porto di Genova. Nella determina si parla di un possibile rinnovo dell’appalto, che scadrebbe a luglio 2023, e di altri 800mila euro per “servizi analoghi”. Oltre a queste cifre, l’Iva, che fa salire a quasi tre milioni la partita della comunicazione. Il bando pubblicato oggi scade il 19 dicembre.

A puntare il dito contro la spesa, in queste ore, è il consigliere di opposizione in Regione Ferruccio Sansa che, in un post sui social, attacca: “Soldi che finiranno probabilmente a giornali, tv, società della comunicazione e rischiano di stravolgere e inquinare il mondo della comunicazione della nostra regione. Sono soldi pubblici, soldi nostri, la Lista Sansa si opporrà in tutti i modi perché questi soldi siano spesi in quella che rischia di essere la più colossale campagna di propaganda mai vista“.

Da palazzo San Giorgio, informalmente, ricordano che la comunicazione delle grandi opere legate ai fondi Pnrr – e la nuova diga di Genova lo è – esistono obblighi di trasparenza che rendono necessaria la creazione di campagne media strutturate. E’ vero che la legge, tuttavia, non indica quale sia la quota di investimento minima o massima da impiegare per queste attività. Per avere comunque un’idea di massima si ricordi che l’appalto appena aggiudicato a WeBuild e Fincantieri per la progettazione definitiva e la realizzazione della nuova diga foranea vale quasi un miliardo di euro.

Che cosa chiede l’Autorità portuale. In base al bando da 800mila euro pubblicato sul sito dell’Autorità portuale la “campagna di informazione pubblicitaria su vasta scala” dovrà avere visibilità di livello nazionale e internazionale, essere multimediale, multicanale e multisoggetto. Dovrà “poter raggiungere un pubblico di destinazione vasto e al tempo stesso portatore di interessi differenziati quali stakeholder, istituzioni, opinion leader, operatori economici e cittadini”.

Consisterà nell’ideazione, riprese, montaggio e produzione di un long video promozionale da minimo 5 minuti, tre video da almeno 2 minuti; un video da almeno 60 secondi; 2 short video da almeno 15 secondi da diffondere tramite canali digital di testate giornalistiche nazionali (siti web, piattaforme, canali social) da almeno 10 milioni di utenti e TV da almeno 5 milioni di telespettatori (dati Auditel), per una durata non inferiore a 4 settimane, anche non consecutive, con almeno 45 passaggi televisivi a settimana.

Ma anche nell’ideazione e creazione di almeno quattro contenuti publiredazionali multimediali in digital native advertising, differenziati e multi-target che si integrano con le piattaforme contenitore; da diffondere tramite canali digital (siti web, piattaforme, canali social) per almeno 4 settimane, anche non consecutive, con target predefiniti e misurabili con KPI specifici e con almeno 5 milioni di IMPS.

La campagna includerà anche l‘ideazione di un messaggio promozionale e di creatività per almeno trenta uscite su carta stampata di cui almeno venti su quotidiani nazionali con tiratura di almeno 60mila copie al giorno; 10 su magazine specializzati in tematiche economiche, sostenibilità ambientale, digitalizzazione. E sono ammesse proposte migliorative relative alla diffusione su quotidiani internazionali.