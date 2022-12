Nouvelle Vague, in via San Lorenzo riapre l’enolibreria: musica dal vivo, libri e “buon vino”

Genova. Cibo e vino, musica dal vivo, libri nuovi e usati, cabaret, serate dedicate alla poesia e molto altro ancora. Riapre entro fine anno ‘Nouvelle Vague’, ristorante e enolibreria nel cuore del centro storico, in via de Gradi, a un passo da via San Lorenzo.

Come annunciato sulla pagina Facebook del locale la nuova apertura riguarda “una location esclusiva, fuori dal tempo, tutta da scoprire”.

“L’apertura di Nouvelle Vague per me è un sogno che si realizza – racconta il titolare Giovanni Squeri – perché da sempre, da quando avevo vent’anni, desidero aprire un locale in cui non solo si mangia e beve buon vino ma anche che fosse uno spazio di conversazione e condivisione di idee e bei momenti. Per questo abbiamo in programma anche serate di musica jazz, blue, rock oltre che altre dedicate alla poesia”.