Noi Moderati, l’ex sottosegretario Andrea Costa nominato responsabile dell’area salute

Genova. Il presidente del gruppo parlamentare Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha nominato oggi lo spezzino Andrea Costa, già sottosegretario alla Salute nel governo Draghi, responsabile dell’area salute di Noi Moderati.

“È il riconoscimento per il lavoro svolto da Costa durante il precedente mandato governativo e la particolare attenzione che il gruppo parlamentare di Noi Moderati vuole porre alle tematiche che riguardano la salute e, in generale, il benessere dei cittadini”, si legge in una nota del gruppo.

Costa, dopo il mandato da consigliere regionale ligure, era stato nominato sottosegretario alla Salute del governo Draghi. Candidato alle elezioni politiche con la formazione centrista, non era riuscito a sbarcare in Parlamento.