No al depotenziamento dell’ospedale villa Scassi: mercoledì 7 dicembre presidio delle forze di maggioranza in municipio

Genova. Un presidio per sostenere la centralità dell’ospedale villa Scassi di Sampierdarena e impedirne il depotenziamento. A convocarlo, per mercoledì 7 dicembre alle 10 sono le forze di maggioranza del municipio Centro-Ovest.

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Rosso-Verde e Genova Civica Ariel Dello Strologo scendono in piazza “a sostegno del reparto maternità del Villa Scassi – spiegano in una nota – in seguito alle parole dell’assessore alla Sanità Gratarola, e di tutti gli altri reparti”.

Una mobilitazione “a favore di un ospedale non di quartiere – sottolineano – ma di importanza cittadina, per la precisione dell’area di centro ponente della città, il quale copre un’utenza di circa 300 mila persone, da Sampierdarena/San Teodoro all’intera Val Polcevera fino ad Arenzano!.

La protesta, che si terrà davanti all’ingresso del pronto soccors, è vista dai promotori come “un momento di raccoglimento per i cittadini di Sampierdarena e San Teodoro, e non solo, a difesa dei reparti del Villa Scassi, a favore di un suo potenziamento strutturale, dei servizi e del personale, a difesa della sanità pubblica”.