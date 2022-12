“Niente inverno” neanche a Capodanno, prima qualche pioggia ma poi il ritorno dell’anticiclone africano

Liguria. Già a Natale abbiamo visto le temperature alzarsi, con valori sopra la media. E lo stesso dovrebbe accadere a Capodanno, quando l’anticiclone africano tornerà a dominare. Prima, però, ancora qualche pioggia.

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, infatti, la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno saranno all’insegna del bel tempo. In alcune regione italiane sembrerà di essere in primavera: si prevedono picchi di 18° al Centro e 23° al Sud e nelle Isole. Al Nord, invece, i valori massimi raggiungeranno i 12-13°C, soprattutto a est e in Liguria.

Il tempo sarà stabile fino a domani (28 dicembre), poi tra giovedì e venerdì arriverà una perturbazione atlantica che provocherà un abbassamento delle temperature e qualche pioggia. Ma a San Silvestro e Capodanno tornerà a dominare il grosso anticiclone di matrice sub-tropicale riportando una temperatura più mite.

Lo stesso dovrebbe accadere nei primi giorni del 2023, poi verso l’Epifania, dovrebbero raggiungere l’Italia masse di aria fredda provenienti dalla Russia. Quindi, se le previsioni saranno confermate, la tregua al freddo terminerà.