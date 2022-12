Neve in arrivo a Genova: fiocchi anche sulla costa? Ecco cosa dicono le ultime previsioni

Genova. Chi spera di vedere Genova tutta imbiancata nelle prossime ore probabilmente rimarrà deluso. La perturbazione in arrivo porterà certamente altra neve in Liguria, anche a quote basse, ma le previsioni per il capoluogo si fermano per ora alla classica “spolverata” su quartieri collinari e località più interne delle vallate. Comunque un esordio di tutto rispetto per la stagione invernale, anche se lo scenario potrebbe cambiare di nuovo nella settimana di Natale, con un ritorno dell’alta pressione che porterà temperature più miti.

“C’è dissonanza tra i vari modelli, ma nessuno vede grossi accumuli – spiega Daniele Laiosa, meteorologo e presidente dell’associazione Limet -. Su Genova nella migliore delle ipotesi ci può essere qualcosa a livello coreografico, nell’entroterra qualche centimetro in più, ma sarà un passaggio molto veloce e quindi scarso in termini precipitativi. Sarà comunque un episodio nevoso, tipicamente invernale, che spicca nel nulla totale degli ultimi mesi”.

Per la notte il bollettino ufficiale di Arpal, che non ha emesso alcuno stato di allerta, parla di “deboli precipitazioni sparse con spolverate a tutte le quote” nell’entroterra del settore centrale, anche se “non si escludono brevi nevicate senza accumulo anche sulla costa”. I fiocchi cadranno grazie all’interazione tra l’aria gelida affluita nelle scorse ore attraverso la Pianura Padana e una perturbazione in transito la cui traiettoria è ancora piuttosto incerta. In ogni caso “nulla che farà entrare in funzione i mezzi sgombraneve”, precisa Laiosa.

Gli amanti dell’inverno si godano comunque il momento, perché non durerà molto. “I modelli – continua il presidente di Limet – non vedono continuità. Si potrebbe di nuovo chiudere il sipario a causa dell’alta pressione. Qualcosa a livello atmosferico si era rimesso in moto ma dopo questa settimana è possibile che si apra una fase avara di fenomeni. Tra l’altro il deficit idrico, soprattutto nel Ponente e nel Basso Piemonte, non è ancora stato recuperato”.

Allo stesso modo non è detto che le feste natalizie mettano la parola fine alla stagione delle piogge distruttive che in questo 2022, per fortuna, sono mancate. “L’ondata di gelo – avverte Laiosa – non è sufficiente a resettare l’energia sul Mediterraneo le cui temperature restano ancora sopra la media. Tutto dipenderà dall’insieme delle condizioni che si verificheranno. Non si possono escludere scenari fortemente perturbati anche in mesi inusuali. Certo, se a febbraio-marzo avremo 15 gradi in mare, sarà difficile vedere fenomeni alluvionali”.