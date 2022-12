Nel castello di Campo Ligure arriva il primo museo di storia medievale dell’Appennino

Campo Ligure. Dal Pnrr arriva un finanziamento di 474mila euro per la creazione del primo museo italiano dedicato alla storia medioevale dell’Appennino nel castello di Campo Ligure.

“Oltre all’allestimento museale, i principali interventi saranno dedicati a rendere accessibile e fruibile la struttura e le esposizioni museali ai soggetti portatori di ogni tipo di disabilità – spiega il sindaco Gianni Oliveri -. Un’occasione unica ed eccezionale per lo sviluppo di Campo Ligure e di tutto il nostro territorio”.

Il progetto e si aggiunge e si integra al finanziamento da 1,6 milioni di euro ottenuti dal bando Borghi. “Un premio anche alla capacità progettuale dell’amministrazione che in questo caso è stata preziosamente supportata dall’azienda Ett Solution che ha predisposto il progetto. Un grazie particolare al concittadino Marco Velludo per il supporto tecnico e strategico fornito”, conclude il sindaco.

Il castello di Campo Ligure nei suoi elementi più antichi risale al periodo medievale, tra il XII e il XIII secolo. Ha subito notevoli danni fra il 1225 e il 1273 a causa delle forti tensioni fra il comune di Genova e i marchesi Del Bosco. Fu scelto dalla famiglia Spinola come alloggio temporaneo per controllare la Valle Stura, poi lasciato in completo abbandono dal XVIII secolo. Un primo restauro è stato compiuto negli anni Novanta, permettendone così l’agibilità.