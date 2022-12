“Nei rave non ci sono pos, come mai?”, la provocazione di Berrino diventa virale e divide il web

Genova. “Vi siete chiesti voi, che spesso ci avete attaccato come coloro che favoriscono l’evasione, come mai dentro ai rave non c’è un pos? Come mai voi che siete ossessionati dal pos non vi siete chiesti come mai migliaia di persone mangiano, si divertono, ballano, bevono, si drogano (ma su quello neanche fuori dai rave c’è il pos), senza poter utilizzare un metodo di pagamento elettronico? Voi, paladini, ve lo siete mai chiesto?”

Questo l’intervento in aula del senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, ex assessore di Regione Liguria, durante la discussione in parlamento per la manovra: un intervento che ha collegato quindi la recente polemica politica sul tetto da 60 euro oltre il quale gli esercenti sarebbero tenuti a usare il pos per i pagamenti, se richiesto dal cliente, e il decreto detto ‘anti-rave’, uno dei primi provvedimenti del Governo Meloni che da subito l’opposizione accolse con le barricate.

L’intervento di Berrino, però è andato oltre l’aula, rimbalzando sui social e ripreso da testate nazionali, diventando in poche ore virale. E ancora una volta tema di polemiche: oltre agli apprezzamenti in arrivo da sostenitori e compagni di parte politica, sono molte le critiche che sono piovute su questa frase.