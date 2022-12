Natale, torna il Santa Claus Village: inaugurazione il 7 dicembre

Genova. Torna a Santa Margherita Ligure, dopo due anni condizionati dall’emergenza sanitaria, il Santa Claus Village, allestito ai Giardini a mare da Ascom e Civ con il supporto economico del Comune.

L’inaugurazione del villaggio natalizio allestito ai Giardini a Mare è prevista per mercoledì prossimo, 7 dicembre, al pomeriggio, in occasione di una festa che comprenderà anche l’accensione del grande albero di Natale; appuntamento dalle 14:30 in piazza Vittoria Veneto con l’animazione e la merenda del Comitato Festa Primavera, delle mascotte natalizie; con i canti del Coro dei bambini di Perla e con la partecipazione della Filarmonica C. Colombo.

Il Santa Claus Village – che sarà il riferimento della notte di Capodanno con musica dal vivo e dj set – sarà aperto tutti i giorni, da giovedì 8 dicembre a domenica 8 gennaio, dalle 10:00 alle 19:00, con l’area dedicata al food e a eventi particolari che potrà osservare un orario prolungato. Le casette del Village presenteranno una vasta gamma di prodotti, dall’artigianato alla ristorazione, passando per attività promozionali e culturali. Non potrà mancare la Casetta degli Elfi, a disposizione dei più piccoli per laboratori e dimostrazioni, all’interno della quale vi saranno gli Elfi dell’Associazione Dimora Accogliente.

Mercoledì 7 taglio del nastro anche per “Atmosfere Natalizie” con “Il Bello delle Donne Liguri” -a Villa Durazzo fino al 10 dicembre – esposizione di pizzi al tombolo e oggetti artigianali dalle 10:00 alle 17:00 e una serie di eventi abbinati, in programma nel Salone degli Stucchi al primo piano della Villa. Organizzano i Servizi Bibliotecari del Comune.

Il ritorno del Santa Claus Village verrà salutato con una novità molto suggestiva a partire dal 20 dicembre: La Statua Parlante. Si tratta di un’installazione luminosa che farà prendere vita alla statua di Colombo posizionata sulla fontana dei Giardini a Mare.

Un calendario ricco di appuntamenti, grazie all’attivismo delle Associazioni cittadine, nel quale spiccano alcuni grandi eventi, anche di rilievo internazionale come il concerto gospel in programma martedì 20 dicembre alle 21:00 nella chiesa di San Siro con Nate Martin & Sign (Usa), nell’ambito dell’european gospel tour; il concerto “A night in Bethlehem-Ancient Music from Ireland and Scotland” del Caledonian Companion martedì 27 dicembre alle 21:15 nella basilica di piazza Caprera e il Concerto degli Auguri giovedì 5 gennaio alle 21:00 sempre in Basilica.

Da rimarcare il ritorno in presenza in piazza Caprera anche del Confeugo a cura dei Lions in programma la mattina di mercoledì 28 dicembre.

Nell’offerta natalizia non potevano mancare i punti culturali cittadini: le visite a Villa Durazzo e le aperture straordinarie del Castello cinquecentesco che ospita gli spazi espositivi multimediali dedicati alla storia di mare della città e al racconto dei fondali dell’Area Marina di Portofino.

L’Amministrazione ha confermato anche quest’anno le 4 ore di sosta gratuita i giorni 24-25-26 e il concorso “Balconi e vetrine di Natale”, giunto alla quarta edizione.

Dichiarano il sindaco Paolo Donadoni e l’assessore con delega agli eventi natalizi Patrizia Marchesini: “Santa Margherita Ligure si presenterà a residenti e ospiti più bella che mai. Alle suggestive luminarie dell’anno scorso abbiamo aggiunto nuovi elementi luminosi decorativi come il Babbo Natale all’ingresso del porto già molto fotografato in questi giorni e che consente scatti ricordo con alle spalle la città. Ogni zona ha un elemento natalizio, oltre ai tradizionali alberi. La bellissima “Palazzata”, il contorno luminoso delle facciate delle case, quest’anno comprende anche il tratto di Sant’Erasmo. Siamo lieti che si sia rinnovata la sinergia con il Civ per il ritorno del Santa Claus Village. I tanti eventi, grazie come sempre all’impegno e alla passione delle nostre Associazioni, animeranno questo periodo di festa durante il quale dai grandi ai piccini potranno vivere pienamente l’atmosfera natalizia”.