Natale, torna ‘Chiese in musica’: il 22, 27 e 28 dicembre tre concerti gratuiti alla Nunziata e a Struppa

Genova. Dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19 tornano finalmente alcuni degli appuntamenti più amati delle Natale genovese, le “Chiese in musica”, una rassegna che dal 2017 fa delle chiese genovesi un auditorium dove la musica classica e quella contemporanea si incontrano.

“Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia – dice l’assessore al Commercio, alle Pro Loco e alla Tradizione Paola Bordilli – riusciamo finalmente a riportare in due delle chiese più belle della città la musica natalizia e non solo. Una commistione di sacro e contemporaneo eseguita da cori veramente eccezionali la cui performance sarà impreziosita proprio dalla location. La musica, da sempre, costituisce uno degli elementi più suggestivi del Natale, insieme alle luci e alle decorazioni. Non resta che augurarvi di godervi questi tre spettacoli che vi assicuro saranno veramente suggestivi ed eccezionali”.

Il primo appuntamento sarà alla basilica della SS Annunziata del Vastato, il 22 dicembre alle 20.30. Si esibiranno i cantori dell’Accademia Vocale di Genova, con cantori a partire dai sei anni e un gruppo semi-professionale di adulti che sarà impegnato nell’esecuzione del Gloria di Vivaldi e a un repertorio sacro e della tradizione natalizia.

Il secondo appuntamento sarà alla chiesa di San Siro, a Struppa, dove il 27 dicembre, sempre alle 20.30, ci sarà il concerto collettivo con tre cori e tre solisti che si esibiranno in canti di Natale. I cori e i solisti sono: Officina Musicale People Around, Januenses Academici Cantores, Spirituals & Folk, L.Verzillo & Ensemble (pianista – associazione Musichiamo), A.Fontana (soprano) & Ensemble ed R.Guella (chitarrista).

Il terzo e ultimo concerto si terrà di nuovo nella basilica della SS Annunziata del Vastato il 28 dicembre, ancora una volta alle 20.30. Nella serata, che termina la programmazione 2022, si esibiranno in canti di Natale 4 cori e 2 soprano: coro Monti Liguri, coro Monte Cauriol, coro Polifonico S.Stefano d’Aveto coro 2015 – Amici della Montagna, G. Scovazzo (soprano), Vigo & Ensemble.