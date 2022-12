Natale diffuso, accese le illuminazioni a Sampierdarena in largo Gozzano

Genova. Si sono accese questa sera le luci in Largo Gozzano a Sampierdarena. Una suggestiva illuminazione scenografica, che accompagnerà i genovesi durante le feste di Natale con foto-mapping degli storici palazzi della zona.

«Abbiamo fortemente voluto che quello di quest’anno fosse un natale diffuso – spiega l’assessore al Commercio, all’Artigianato e alle Tradizioni Paola Bordilli – un Natale che vuole portare gioia e allegria nella nostra magnifica città, ma anche un Natale simbolo della nostra identità storica e culturale. Negli anni abbiamo puntato sempre di più sulla luce come segno di speranza e di visione propositiva verso il futuro. Sono orgogliosa del lavoro fatto che da segni in quando crediamo nella logica di una città policentrica. Per questo ringrazio tutti i Municipi , nella persona dei loro presidenti, e i miei uffici comunali con i quali abbiamo condiviso il lavoro al “Tavolo delle tradizioni cittadine” per diffondere lo spirito natalizio proprio per tutta la città. Grazie a Camera di Commercio e a tutti gli sponsor per il grande sostegno sempre profuso, con una partnership che va avanti da anni. Invito infine tutti i cittadini a prendere parte a questo momento di luce, colore e calore. Buon Natale!».

Gli sponsor

Le illuminazioni sono state realizzate grazie al contributo di: Iren, Rina, Basko, Grondona, Banca Mediolanum, Autogru Vernazza, Aster, Greencitylight e Camera di Commercio. Si ringrazia e-distribuzione Spa per la gradita ed efficiente collaborazione instaurata.