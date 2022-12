Natale con l’ombrello per Genova. E il brutto tempo potrebbe accompagnarci fino al 2023

Genova. La stragrande maggioranza degli italiani, e quindi anche dei liguri e dei genovesi, il giorno di Natale lo passerà a tavola con i famigliari e gli amici. Le gambe sotto il tavolo e la testa sotto un tetto. Quindi che cosa ci importa a niâtri del meteo? Conclusione troppo affrettata, soprattutto se per i due giorni più attesi dell’anno è prevista pioggia e brutto tempo.

I modelli previsionali in queste ore, infatti, stanno concordando sul ritorno di piogge e perturbazioni assortite proprio per il 25 e il 26 dicembre, Natale e Santo Stefano: non si tratterà di temporali e acquazzoni come abbiamo visto nei giorni scorsi, ma piuttosto di un pioggia costante e diffusa soprattutto su centro levante della regione. Esattamente quella pioggia che ci bagnerà quando scenderemo dall’auto con le mani cariche di regali o cibi appena sfornati, impossibilitati a reggere un qualsivoglia ombrello.

Il peggioramento si concretizzerà già nella notte del 24, ma senza fenomeni particolari, mentre la cappa di nuvole aiuterà le temperature a guadagnare qualche grado, rimanendo stabili nei giorni successivi su un livello quasi autunnale.

Ecco, ma come saranno i giorni successivi al Natale, vale a dire gli ultimi giorni di questo anomalo, dal punto di vista meteorologico, 2022? Probabilmente non belli, anzi: la perturbazione natalizia il 27 dicembre dovrebbe aver già tolto il disturbo, ma dal 28 sera potrebbe giungere sulla Liguria l’avanguardia di un nuove fronte perturbativo decisamente più corposo. Ancora presto per capire il dove e il come, ma secondo alcuni modelli più a lungo respiro, il 31 dicembre potrebbe essere caratterizzato da precipitazioni a carattere temporalesco su tutto il centro della regione. Il 2022, uno degli anni più secchi della nostra storia, potrebbe quindi lasciarci con una beffa: una notte di Capodanno con i botti, sì, ma quelli che arrivano dal cielo.