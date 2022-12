Natale, boom di regali e di rifiuti: le strade di Genova invase dall’immondizia

Genova. Le segnalazioni arrivano a raffica dalla Bassa Valbisagno, ma non è l’unica zona della città interessata dal problema. Sono decine le “cartoline” condivise dai cittadini sui social a Natale e in particolare a Santo Stefano: cumuli di immondizia nei pressi dei nuovi cassonetti elettronici, con le cataste di cartone a farla da padroni ma anche tanti sacchi colmi di plastica e rifiuti indifferenziati.

A generare il collasso del sistema è principalmente il boom di pacchi regalo e acquisti alimentari che genera un aumento esponenziale degli imballaggi conferiti alle eco-isole. Il risultato è che l’immondizia trabocca ampiamente dai cassonetti e si espande su strade e marciapiedi. Una situazione immortalata anche durante il 27 dicembre, prima giornata feriale dopo la doppia festività. Via Cervignano, viale Bracelli, via Gandin, via Nicolodi alcune delle strade oggetto di segnalazioni.

Amiu assicura che durante le feste il servizio non è stato ridimensionato: “Anzi, il personale ha lavorato a Santo Stefano come nei giorni feriali. Qualche disservizio della catena logistica ha rallentato il processo”. In particolare i viaggi verso gli impianti di smaltimento concordati sono stati di meno di quelli previsti: “Cause esterne all’organizzazione aziendale”, fa sapere la direzione, aggiungendo che si conta “progressivamente di recuperare”.

Ma una parte è giocata, come sempre, dall‘inciviltà: a ben vedere molti cartoni conferiti dentro e fuori dai cassonetti non vengono appiattiti e in questo modo diminuisce notevolmente lo spazio a disposizione. Peraltro i nuovi contenitori, a differenza di quelli vecchi, presentano un’imboccatura più stretta che non consente di intervenire “a mano” schiacciando il materiale all’interno. Così, una volta raggiunto il volume massimo, risulta impossibile conferire correttamente. Inoltre il regolamento non consentirebbe di depositare rifiuti di domenica, divieto che i più disattendono per non tenersi la rumenta in casa.

“Abbiamo segnalato il problema ad Amiu – riferisce il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi – e l’azienda ha ripulito, che è quello che deve fare”. Anche l’ex presidente Massimo Ferrante ha stigmatizzato il problema. “Lo scorso venerdì 16 dicembre abbiamo fatto tutti il nostro dovere pagando il saldo Tari. Non serve addobbare alcune zone con luminarie se poi la gestione e la manutenzione ordinaria della città è questa”.