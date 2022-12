Natale, appello della Fondazione Somaschi: un regalo per i bimbi in comunità a Rapallo

Rapallo. Ricevere un dono atteso e desiderato significa sentirsi ascoltati, considerati, importanti per qualcuno. Ancora di più per quei bambini e ragazzi che vivono in strutture di accoglienza perché abbandonati o vittime di situazioni familiari difficili.

Per questo in vista del Natale la Fondazione Somaschi, che nelle sue case e comunità accoglie più di 200 minori, soprattutto in Lombardia ma anche in Piemonte, Liguria, Sardegna e Lazio, lancia un appello alla generosità dei cittadini.

Gli educatori di ciascuna realtà, infatti, hanno raccolto i desideri dei giovani ospiti che accudiscono ogni giorno, creando delle wish list sul sito di e-commerce Amazon.it. Chi vuole esaudirli può collegarsi al sito della Fondazione, nella sezione dedicata al Natale fondazionesomaschi.it/natale-solidale, e acquistare personalmente il regalo che preferisce donare. In questo modo verrà recapitato direttamente alla struttura che ospita il bambino o il ragazzo che l’ha chiesto.

In Liguria Fondazione Somaschi accoglie in tutto 50 bambini e ragazzi, 20 nella Comunità Gilardi a Vallecrosia e 30 nel Progetto Insieme a Rapallo.

“A Natale scartare non significa escludere, ma scoprire un dono. Dono per voi, per le vostre famiglie, per i vostri amici. Ancora di più per i nostri ragazzi – dice padre Piergiorgio Novelli, presidente della Fondazione Somaschi -. I regali richiesti sono lo specchio delle comunità gestite dalla Fondazione, che accolgono minori di ogni età, da 0 a 18 anni. Si spazia così da macchinine, costruzioni, bambole e supereroi per i più piccoli, a palloni, giochi di società, abbigliamento e oggetti tecnologici per i più grandicelli”.

Qualsiasi altro regalo – purché nuovo – sarà ovviamente ben accetto e andrà fatto pervenire entro il 22 dicembre presso le diverse comunità di Fondazione Somaschi dislocate sul territorio.

Comunità Gilardi – via Poggio Ponente 1, Vallecrosia. Tel 0184 295363 email gilardi@fondazionesomaschi.it;

Progetto insieme – via S. Girolamo Emiliani 26, Rapallo. Tel. 335 7563587 email segreteriacea@fondazionesomaschi.it.