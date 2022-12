Natale a Genova: la festa continua con slitte, bande e tour in battello

Genova Capitale di quello che è sempre di più un Natale diffuso e che ha già iniziato a portare allegria e gioia da Ponente a Levante e nelle vallate. Ma quello di Genova è anche un Natale fatto di un’offerta di eventi diversi tra loro che sono pronti a continuare a stupire adulti e bambini, tra la slitta futuristica di Babbo Natale che sta girando le delegazioni, le bande che animeranno in centro e i tuoi in battello che inizieranno a strizzare l’occhio anche alle feste di carnevale.

“Abbiamo predisposto un programma che si arricchisce ogni giorno di qualcosa di nuovo – dice l’assessore alle Tradizioni, alle Pro Loco e al Commercio Paola Bordilli – le bande musicali animeranno il centro di Genova da domani e domenica e poi il fine settimana successivo, 17 e 18 dicembre. La slitta futuristica sta riscuotendo un enorme successo così come i tour in battello, di cui il primo già andato sold out. Voglio ringraziare chi sta lavorando per rendere possibile un programma così intenso e gioioso di una Genova capitale europea del Natale”.

Saranno tre le bande che animeranno il centro storico. Il programma: sabato 10 dicembre, ore 16 la banda la Banda Faladeira partirà da Piazza Caricamento per svolgere il seguente percorso: – via Frate Oliverio – Piazza Raibetta – via Canneto il Corto – piazza San Giorgio – via dei Giustiniani – piazza Ferretto – Salita Pollaiuoli – piazza Matteotti – piazza De Ferrari.

Domenica 11, invece, dalle 11, la Banda di Rivarolo partirà da piazza Sarzano e passando da- stradone Sant’Agostino compirà il percorso: – Giardini Luzzati – piazza delle Erbe – piazza Matteotti – piazza De Ferrari.

Nel pomeriggio, alle 16, toccherà alla Banda di Bolzaneto allietare il centro partendo da Piazza Fontane Marose percorrendo poi via Luccoli – piazza Soziglia – piazza Campetto – piazza San Lorenzo – Piazza Matteotti – piazza De Ferrari

La musica tornerà nel centro storico nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre.

Per quanto riguarda la slitta futuristica il programma, che potrebbe subire qualche modifica e aggiunta, attualmente prevede un’uscita nel centro storico sabato 10 e domenica 11; lunedì 12 sarà a San Gottardo, su via Piacenza con arrivo a Ponte Inferiore; martedì 13 a Nervi, nello specifico in via Oberdan con arrivo in piazza A.Pittaluga; il 14 doppio appuntamento: alle 10 a Borgoratti, con partenza da piazza Rotonda e percorso su via Posalunga e arrivo in piazza Ragazzi del ’99 e dalle 15.30 ad Apparizione, con partenza da piazza don Attilio Canepa; giovedì 15 sarà il turno di Sestri Ponente, con partenza da piazza dei Micone e percorso su via Sestri; venerdì 16 altro doppio appuntamento: alle 11 la slitta partirà da piazza Brignole e percorrerà via Galata, mentre all 15.30 si sposterà in Albaro, con arrivo in piazza Leopardi.

I tour in battello

Già sold out quello di domenica 11 dicembre intitolato “Stella di Natale, Stella di Mare. Il Natale è un lampo di luce nel buio dei cuori”: tour in Battello alla scoperta delle Festività che interessano il Periodo che precede il Capodanno.

Un pomeriggio tutto particolare è quello che si svolgerà a Genova l’11 dicembre a bordo del battello Neptunus.

Un tour in battello, molto intrigante, alla scoperta delle tradizioni natalizie del genovesato e della tradizione italica, dal mondo antico a quello contemporaneo.

Si potranno scoprire le origini della festa della natività in contrapposizione alla festività pagana del Sole invitto voluta dall’imperatore Aureliano, nel 275. Conosceremo la vera storia di Babbo Natale ovvero San Nicola di Mira oggi patrono di Bari che avrebbe potuto essere uno dei santi Patroni della nostra Città. per non parlare dei simboli che ricorrono durante tutte le festività natalizie: il cero di Natale, la Corona d’Avvento, i Doni di Natale detti strenne, il ceppo, la stella, l’albero e tanto altro ancora, il tutto contornato da figuranti e animatori.

Al termine del giro in battello, chi lo vorrà potrà fare, accompagnato dalle guide turistiche di Explora Genova, una passeggiata nel Centro Antico di Genova alla scoperta delle luminarie, delle botteghe e delle antiche tradizioni che culminerà alle ore 17.30 presso il cortile di Palazzo Tursi con la coreografia di danza natalizia realizzata dal Gruppo di Danze Tribal Deligh.

L’evento è già sold out, ma sono previsti altri tour:

• Domenica 18 Dicembre

5 Tour per Bambini ispirati al Natale con Tappe di Animazione

• Venerdì 6 gennaio

5 Tour per Bambini ispirati alla Befana con Tappe di Animazione

Un entusiasmante tour in battello alla scoperta delle tradizioni delle festività che precedono il Carnevale.

Al termine del giro in battello, chi lo vorrà potrà fare, accompagnato dalle guide turistiche di Explora Genova, una passeggiata nel Centro Antico di Genova alla scoperta delle luminarie, delle botteghe e delle antiche tradizioni che culminerà alle 18.30 presso il cortile di Palazzo Tursi con la coreografia realizzata dal Gruppo Folk Amixi de Boggiasco e del Golfo Paradiso.

• Sabato 7 gennaio dalle ore 16.30

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (n° 120), scrivendo all’indirizzo fondazioneamon@live.it

• Domenica 8 gennaio

Caccia al tesoro delle Festività per le vie e le piazze del Centro Antico di Genova

Un’intrigante passeggiata alla scoperta di vecchie e nuove memorie celate tra i tesori del Centro Antico di Genova.

Iscrizioni: per iscriversi inviare un’email a fondazioneamon@live.it indicando nome della squadra e numero di partecipanti, entro il giorno prima dell’evento si riceverà la cartina per partecipare.

Scopo del Gioco: Trovare le 8 piazze e risolvere altrettanti indovinelli proposti dai nostri figuranti in costume.

Modalità: Grazie all’utilizzo di una cartina muta, che vi verrà, inviata all’iscrizione, via email, dovrete orientarvi nei vicoli del Centro Antico, per trovare le piazze dove verranno proposti degli indovinelli.

Si suggerisce di portare con sé un taccuino su cui annotare le risposte. Vince chi per primo invierà un messaggio whatapp, o sms o email con tutti i quesiti risolti. L’orario di arrivo del messaggio con le risposte esatte decreterà il vincitore.

Inizio: La Caccia al Tesoro inizierà alle ore 15,00 dell’8 gennaio 2023 e terminerà improrogabilmente alle ore 18,30. Chi per quell’ora non avrà terminato il percorso, non potendo rispondere a tutti i quesiti sarà automaticamente eliminato dal gioco.

Coordinamento Artistico Circolo Culturale Fondazione Amon APS Con Associazione Genova Dreams APS

NB al fine di dare spazio a tutti si potrà prenotare solo due persone per email, bambini esclusi uno per adulto (non si accettano prenotazioni per amici o affini).

Non potranno partecipare minori che siano accompagnati dai genitori.

Partecipano all’iniziativa: Lucia Vita, Marco Alex Pepè, Le guide di Explora Genova, Associazione Genova Dreams, Associazione Liberamente con la Compagnia Shams e il Gruppo Folk Amixi de Boggiasco e del Golfo Paradiso.

Coordinamento Artistico: Circolo Culturale Fondazione Amon APS.