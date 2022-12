Natale a Busalla, nel weekend “C’è aria di festa” con fiori, decorazioni e concerti

Busalla. Entra davvero nel vivo il programma di “Natale Insieme a Busalla” che, accanto al caratteristico mercatino nelle casette di legno di piazza Macciò e alla pista di pattinaggio di piazza Colombo, questa settimana vivrà uno dei suoi appuntamenti clou con “C’è aria di festa”, nome dell’allestimento scenografico che caratterizzerà gli interni di Villa Borzino sabato 17 e domenica 18 dicembre, tra decorazioni floreali, tovaglie di Damasco e oggetti curiosi per un’atmosfera unica e di grande suggestione, a cura dell’Ente decorazione floreale per amatori (Edfa) in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Busalla.

L’inaugurazione di “C’è aria di festa” è prevista per la serata di venerdì 16 dicembre, con la partecipazione della pianista Claudia Vento, mentre la stessa Villa Borzino ospiterà il Baby Christmas Day” con Babbo Natale e i suoi folletti domenica pomeriggio dalle 15 e in serata, alle 21, l’atteso concerto del maestro Andrea Bacchetti che presenterà il suo ultimo progetto “Da Bach a Battisti”, (prenotazioni al numero 339.6531632, oppure all’indirizzo e-mail ass.musicamica.ge@gmail.com), organizzato dall’Associazione Musicamica che già domani, martedì 13 dicembre alle 21, sempre a Villa Borzino propone il concerto “È quasi Natale”, musiche della tradizione natalizia con il soprano Eleonora Ronconi ed il tenore Giuliano Petuchoff accompagnati al pianoforte da Francesco Lamberti.

Nel centro di Busalla prosegue, intanto, il Mercatino di Natale in piazza Macciò fino al 24 dicembre, con una ventina di suggestive casette di legno dove ogni giorno troveranno posto espositori diversi, ma tutti espressione delle eccellenze del territorio, dai prodotti enogastronomici a chilometro zero ai manufatti più originali. Tante altre idee regalo si possono trovare nei cento negozi del paese sempre aperti e tra le bancarelle di artigianato presenti in via San Giorgio anche 17 dicembre, tra concerti itineranti, cori natalizi, stand gastronomici con crêpes, caramelle e zucchero filato e l’animazione per i più piccoli a cura della Cooperativa Il Carrozzone.

La pista di pattinaggio su ghiaccio di piazza Colombo, invece, rimarrà in funzione fino all’8 gennaio, aperta tutti i giorni dalle 14:30 alle 19 ed il sabato e la domenica anche dalle 10:30 alle 12:30.

Altra location di Natale Insieme, infine, è la Biblioteca Bertha Von Suttner, sede di letture collettive per ogni fascia di età e delle serate curate da Giorgio Mentasti dell’ambito della rassegna “Musica tra gli scaffali”.

Il programma completo è disponibile sul sito istituzionale www.comune.busalla.ge.it e sulla pagina Facebook “Natale Insieme a Busalla”.

Programma Natale a Busalla 2022

Dal 4 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

piazza Colombo

Pista di pattinaggio su ghiaccio

a cura del Comune di Busalla

Tutti i giorni dalle 14:30 alle 19, sabato e domenica anche dalle 10:30 alle 12:30; il biglietto del costo di 10 euro (comprensivo di noleggio pattini, altrimenti 7 euro senza i pattini) dà diritto all’accesso per l’intera sessione di apertura

16-17-18-19-20-21-22-23-24 dicembre

piazza Macciò – dalle ore 10

8a edizione del

Mercatino di Natale di Busalla

nelle tradizionali case di legno

a cura della Pro Loco di Busalla e del Comune di Busalla

martedì 13 dicembre

Villa Borzino (Sala della musica) – ore 21

È quasi Natale

Musiche della tradizione natalizia

Eleonora Ronconi, soprano

Giuliano Petuchoff, tenore

Francesco Lamberti, pianoforte

Ingresso libero

a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla e Associazione Musicamica

mercoledì 14 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 17:30

Un Natale da leggere

Letture di racconti e poesie natalizie insieme al gruppo “In compagnia di un libro”

giovedì 15 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto de Il Natale del Redentore di Lorenzo Perosi, nel 150° anniversario della nascita del grande compositore italiano

sabato 17 e domenica 18 dicembre

›› Villa Borzino – dalle ore 10 alle ore 21

C’è aria di festa

Tovaglie di Damasco, oggetti curiosi e varie decorazioni conferiranno una magica atmosfera a ogni convivio, dal più semplice al più sontuoso; Babbo Natale e i suoi folletti vi aspetteranno in una biblioteca molto speciale…

Inaugurazione: venerdì 16 dicembre, ore 21 con la partecipazione di Claudia Vento, pianista (in collaborazione con Musicamica di Genova)

a cura di EDFA (Ente Decorazione Floreale per Amatori) e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla

›› via San Giorgio

Natale in via san Giorgio

Mercatino con bancarelle di artigianato e Babbo Natale • Concerto itinerante • Cori natalizi • Stand gastronomici con crêpes, caramelle e zucchero filato • Dalle ore 15.00 alle 17.00: animazione per i più piccoli a cura della Cooperativa Il Carrozzone

›› Inizio dal Ponte Zuccarino (Ponte Vecchio) – ore 15:30

La marcia degli Elfi

marcia non competitiva per tutti i bambini, sino a 13 anni

a cura di ASD 4 Jumps e Assessorato allo Sport del Comune di Busalla

›› Tensostruttura area “Piccola”, piazza Colombo – ore 20

Busalla Christmas

A full Gospel experience Ospite della serata il coro Livingospel

Dettagli dell’evento e prenotazione su

https://bchurch.it/natale

a cura di b.Church in collaborazione con Pro Loco Busalla

domenica 18 dicembre

›› Villa Borzino – dalle ore 15

Baby christmas day

Orientamento base in natura con guida naturalistica Merenda Km0 • Caccia al tesoro ai colori della natura e laboratorio di Natale (dai 3 ai 12 anni) •

prenotazione necessaria: adaxio@libero.it

Banco con prodotti enogastronomici artigianali dell’entroterra genovese

a cura di Adagio Experience

›› piazza Macciò – ore 16

Arriva Babbo Natale in motocicletta

a cura di Pro Loco Busalla

›› Villa Borzino (Sala della Musica) – ore 21

Da Bach a Battisti

Concerto di Andrea Bacchetti, pianoforte

Concerto di presentazione del nuovo progetto musicale Ingresso con contributo minimo di 10,00 euro

Prenotazioni: T. 339 6531632 oppure alla mail ass.musicamica.ge@gmail.com

a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla

e Associazione Musicamica

giovedì 22 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 16:30

Natale in Biblioteca

I libri, le storie, i bimbi per vivere insieme ai genitori l’attesa del Natale. Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni con Maria Grazia Perboni. Evento Nati per leggere. Prenotazione e info: T. 334 6651952

martedì 27 dicembre

Villa Borzino – ore 21

Dalla parte del gatto: storia di Enrico Mattei

Spettacolo teatrale del Teatro dell’Ortica di Genova

a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla

giovedì 5 gennaio

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto di West Side Story

venerdì 6 gennaio

Parrocchia San Giorgio di Busalla – ore 21

Concerto dell’Epifania

Concerto della Corale Isorelle

sabato 7 gennaio

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21

Dai mattoncini

allo spazio

Gli iBot cercano ragazze e ragazzi pronti a mettersi in gioco, partecipa al primo laboratorio e comincia il tuo viaggio nella scienza e robotica, destinazione Festival dello Spazio 2023 e oltre…

in collaborazione con l’Associazione Festival dello Spazio di Busalla