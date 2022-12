Nasce a Genova Cornigliano la gara podistica “Urban Villa Bombrini – Memorial Danilo Pedretti”

Genova. Domenica 11 dicembre, con partenza (ore 9) e arrivo dal Giardino di Villa Durazzo Bombrini a Genova Cornigliano si terrà la prima edizione della gara podistica Urban Villa Bombrini Memorial Danilo Pedretti, una 5 km competitiva UISP (e non competitiva) super veloce per runners ed walkers organizzata dal “Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento” con il supporto di Società per Cornigliano, Comune di Genova e GLFC – Genova Liguria Film Commission e la collaborazione di Pro Loco di Cornigliano e AppNRun.

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’AIRC e sarà la prima gara del Consorzio Liguria Running e Walking.

Sinergia, benessere e divertimento sono le “parole magiche” di questo evento che terminerà all’interno del Villaggio di Babbo Natale, organizzato dalla Pro Loco di Cornigliano, per coinvolgere grandi e piccini, atleti e famiglie che vorranno vivere una domenica mattina nell’atmosfera natalizia. All’interno del Villaggio di Babbo Natale si potranno trovare: il Teatrino delle Marionette, il Villaggio degli Igloo, la stalla con la slitta e le renne, la stanza da letto degli elfi, l’ufficio postale con la macchina pronta per l’invio delle letterine, la Casa di Babbo Natale.

Le iscrizioni della Urban Villa Bombrini Memorial Danilo Pedretti si potranno effettuare su www.AppNRun.it fino alla mezzanotte di giovedì 8 dicembre e, direttamente, in Villa sia sabato 10 (dalle 15 alle 19) che domenica mattina (dalle 7.30 alle 8.30). Maglia tecnica della gara per tutti i partecipanti.

Al termine della gara, dopo il ristoro finale, premiazioni sia per la Urban sia per la prima edizione del Grand Prix Liguria Running che ha visto confrontarsi gli atleti su 9 gare organizzate dalle società che fanno parte del Consorzio: Asd RunRivieraRun, Rensen Sport Team, Asd Zena Runners, Team Casa della Salute 42195 e Spezia Marathon DLF, da Ponente a Levante

Tutte le informazioni ed il Regolamento sono disponibili sul sito www.liguriarunningwalking.com

Un appuntamento imperdibile, dove sport e divertimento si uniscono per promuovere il territorio.