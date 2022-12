Muore sul bus dopo un malore: la tragedia in corso Monte Grappa

Genova. Mentre stava viaggiando sull’autobus è stato colto da un improvviso malore, perdendo i sensi e svenendo a terra. E in pochi istanti e sopraggiunta la morte. Questa il drammatico episodio avvenuto questa mattina su un autobus in transito in corso Monte Grappa.

Il dramma è accaduto alle 11.30 circa: l’uomo, di 77 anni, ha accusato il malore, svenendo a terra: immediato l’intervento dei passeggeri e dell’autista del bus, che ha chiamato il 118. I medici, arrivati in pochi minuti, non hanno però potuto far altro che constatare la morte dell’anziano.

Il mezzo di Amt è rimasto fermo diversi minuti, per permettere al medico legale inviato dal magistrato di turno Marco Zocco di fare tutti i rilievi del caso.