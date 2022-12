Mountain bike, il campionato europeo torna in Italia: appuntamento nel 2025 a Casella

Casella. Sandro Tuvo, l’organizzatore della Marathon dell’Appennino Mtb nonché presidente del Comitato Regionale Ligure Fci, aveva promesso grandi novità per la sua gara e queste sono arrivate come un bellissimo regalo di Natale posticipato, proprio alla scadenza dell’anno. La gara di Casella, che quest’anno aveva assegnato le maglie tricolori al termine di una splendida ed emozionante giornata, sarà sede del Campionato Europeo nel 2025. La manifestazione continentale tornerà quindi in Italia dopo 7 anni, l’ultima edizione si era infatti disputata a Spilimbergo (PN) nel 2018.

E’ un grande risultato per tutto lo staff dell’Asd Genoa Bike che dalla fine del secolo scorso gestisce con passione e cura la manifestazione, che nell’ultimo weekend di maggio festeggerà la sua 26esima edizione. Parliamo quindi di una gara storica, che nel corso degli anni ha attraversato l’evoluzione della mountain bike italiana accompagnandola con sfide sempre incerte e popolate da grandi nomi.

E’ chiaro che già nell’edizione 2023 si svolgeranno le prove generali per l’appuntamento europeo di due anni dopo. Molti biker anche stranieri vorranno venire a Casella per una prima presa di contatto con il percorso e la manifestazione, per scoprire i suoi segreti e poi preparare al meglio la campagna del 2025.