Motori, le Triumph genovesi stravincono al Trofeo Italia Storico di Magione

Genova. Grande soddisfazione per il team “Triumph Percivale”, impegnato con due vetture sul circuito di Magione, in provincia di Perugia, nell’ultima gara stagionale, ovvero il Trofeo Italia Storico.

Le Triumph Dolomite Sprint 2000 cc terzo raggruppamento gruppo 5 erano condotte da Gianluca Grossi, numero 151, di Milano che si è classificato al primo posto assoluto e da Giampaolo Benedini, numero 88, arrivato quarto assoluto.

Un risultato importante in un raggruppamento di vetture performanti anche di cilindrate di oltre 3000 cc come Alfa Romeo 75 3000 cc V6 e Alfetta Gtv 2500 cc Bmw 635. 3500 cc

La Dolomite pilotata da Sandro Zambelli ha partecipato anche al campionato salite autostoriche

“A Magione – raccontano – era presente anche l’amico, ex pilota, Marcello Montanari e Sandro Zambelli oltre al presidente del club Triumph Dolomite Italia Roberto Zaffalon venuto da Pieve di Soligo TV assieme a vari amici. Le vetture vengono seguite meccanicamente con cura maniacale da Carlo Botta”.

Domani (7 dicembre) il team si ritroverà per effettuare delle prove in pista a Varano, dove le vetture saranno testate da Sandro Zambelli, Gianluca Grossi, e due nuovi potenziali piloti: Andrea Lotti di Ovada e il giovanissimo Gianluca Cadoni di Genova, già noto per le sue notevoli prestazioni sui go kart, anche sulla Pista Pg Corse OMP Karting Track Piergiorgio Percivale. Dopo i test sarà definito un programma di gare in pista e salita 2023.