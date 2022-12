Moto investe mamma, passeggino e fratellino: i due bimbi al pronto soccorso del Gaslini

Genova. Ancora un investimento di pedoni sulle strade di Genova: questo pomeriggio, intorno alle 18,30, infatti, una moto ha travolto una donna che stava attraversando la strada con i due figli, di cui uno nel passeggino. L’incidente è avvenuto in via Bracelli, a Marassi.

Nello scontro sono finiti a terra i due bimbi, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi con la massima priorità. Arrivati sul posto, i medici del 118 hanno medicato i piccoli che per fortuna non hanno riportato ferite gravi. I due sono stati successivamente accompagnati dai genitori al pronto soccorso del Gaslini per accertamenti in codice giallo.

Ferito lievemente anche il motociclista coinvolto. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno fatto tutti i rilievi del caso per capire dinamica e responsabilità.