Morto in un incidente stradale uno dei banditi che sequestrarono Fabrizio De André e Dori Ghezzi

Sardegna. Era stato uno dei banditi ad avere rapito, nel 1979, in Sardegna, Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Salvatore Vargiu, 82 anni, condannato per il sequestro del cantautore genovese e di sua moglie, è morto ieri sera, venerdì 9 dicembre, in un incidente stradale nelle vicinanze di Buddusò, nell’entroterra sardo, dove viveva.

Vargiu, secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Ozieri intervenuti sul posto, stava percorrendo la strada statale 389 che collega Pattada con Buddusò, alla guida di una Mitsubishi Pajero. All’uscita da una curva ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata. L’uomo è morto sul colpo, inutile l’intervento del 118.

Salvatore Vargiu per il sequestro di De Andrè e Dori Ghezzi aveva passato 25 anni di carcere ma dopo essere tornato in libertà, si era trovato ancora una volta a dover fare i conti con la giustizia: nel 2013 era stato condannato a 5 mesi per tentato furto di mangimi.