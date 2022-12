Morto Giuseppe Blengino, il Carlo Felice dedica un concerto alla sua prima tromba

Genova. “È con profonda commozione che la Fondazione Teatro Carlo Felice desidera esprimere il suo cordoglio per la prematura scomparsa di Giuseppe Blengino già prima tromba della nostra Orchestra”, così in un messaggio pubblicato sui social la Fondazione Carlo Felice ha voluto dare il suo saluto al musicista, ricordato da tutti per la simpatia e professionalità.

“Ricordando il suo straordinario talento musicale che ci ha regalato emozioni intense, la sua generosità, simpatia e umanità, la Fondazione esprime la propria partecipazione al dolore della sua famiglia”, si legge nel messaggio.

“La musica ha sempre fatto parte della sua vita e per ricordare Beppe il nostro desiderio insieme al direttore Roland Böer è di dedicargli il concerto di domenica 18 dicembre all’Opera Carlo Felice”, annuncia la fondazione Carlo Felice.

La famiglia Blengino aveva vissuto poco tempo fa un’altra tragedia. La figlia di Giuseppe, Ginevra, era morta a soli 28 anni in un incidente stradale avvenuto nel settembre 2020 sulla sopraelevata di Genova.