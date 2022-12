Morte sospetta: donna trovata in casa in via della Maddalena, indagano i carabinieri

Genova. Una morte definita sospetta da chi è intervenuto nell’abitazione di una donna di circa settant’anni su segnalazione del figlio, che si era recato a casa ed era entrato con una chiave di riserva non riuscendo più a mettersi in contatto con la madre.

La signora, di circa settant’anni, è stata trovata morta ieri sera.

L’appartamento era sottosopra, con evidenti segni di disordine, per questo sono scattate le indagini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche il medico legale per controllare eventuali segni di ferite o di traumi. Sarà comunque determinante l’autopsia disposta dal pubblico ministero Silvia Saracino per capire le cause del decesso.