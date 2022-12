Morte di Martina Rossi, i due giovani condannati per le false dichiarazioni dovranno incontrare i genitori

Genova,. Vogliono guardarli negli occhi e sentire la loro voce con le scuse. I genitori di Martina Rossi hanno chiesto e ottenuto dal giudice che i due giovani accusati di false dichiarazioni durante le indagini sulla morte della loro figlia, caduta dall’hotel delle vacanze a Palma di Maiorca per sfuggire a uno stupro, si presentino fisicamente davanti a loro in aula.

L’incontro, come riporta oggi il Corriere di Arezzo, avverrà il 13 aprile 2023 al tribunale di Genova. Non basta la lettera di scuse recapitata mesi fa: il padre Bruno Rossi e la madre Franca Murialdo vogliono cogliere in modo concreto quella “resipiscenza” che è condizione essenziale affinché la giustizia si fermi senza procedere verso la sentenza. Enrico D’Antonio e Federico Basetti, oggi 30enni, facevano parte della comitiva di Castiglion Fibocchi (Arezzo) in vacanza alle Baleari.

Mentre Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi scontano i tre anni di reclusione in regime di semilibertà, per D’Antonio e Basetti è ancora aperta la vicenda giudiziaria al tribunale di Genova. Ieri doveva chiudersi, con la presa d’atto dell’impegno dei due attraverso la messa alla prova (Map): lavori di pubblica utilità.

“Vorremmo che sapeste che anche per noi questa tragedia è stata ed è un macigno del quale non ci libereremo mai, nonostante sia solo un sassolino rispetto a quello che grava sui vostri cuori”, scrissero i due giovani nella lettera fatta pervenire ad aprile ai genitori della studentessa morta a venti anni nel tentativo di scappare dalla camera 609 dell’hotel Santa Ana, passando da un balconcino all’altro. Martina perse l’equilibrio e fece un volo di sei piani.

La ragazza era in slip e, ha fissato la Cassazione, cadde per sfuggire ad una violenza sessuale. Enrico e Federico non erano in quella camera, ma si intrattenevano con le amiche di Martina. Dopo la tragedia non avrebbero agevolato l’accertamento della verità e la lettera ai genitori di Martina non basta. Per questo attraverso gli avvocati Stefano Savi e Luca Fanfani hanno chiesto che i due, almeno, si presentino al loro cospetto.