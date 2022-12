Genova. Il futuro delle città passa dalla mobilità sostenibile, capace di far muovere i cittadini negli spazi urbani senza pesare sull’ambiente e sulla salute grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie oggi al servizio delle persone. Questo il tema del convegno organizzato da GT Motor presso il concessionario di via Pedullà di Genova in occasione della presentazione dei nuovi modelli della Lexus, RX e RZ, in anteprima nazionale.

I lavori della tavola rotonda hanno visto come relatori Roberto Cingolani, ex ministro per la Transizione Ecologica e attuale advisor del Governo per l’energia, il sindaco di Genova Marco Bucci e Mauro Caruccio, chairman e Ceo di Kinto Mobolity, la società di Toyota dedicata alla mobilità.

Ad aprire il convegno l’intervento di Roberto Cingolani, che ha ricorda come il futuro della mobilità delle grandi città passi dall’elettrico, anche se a livello internazionale esistono ancora orizzonti differenti tra i paesi: “Uno dei gravi errori che sta facendo l’Europa è quello di aver dimenticato che la transizione compresa quella della mobilità, devono essere fatti seguendo il principio della neutralità tecnologica, per evitare la catastrofe dal punto di vista sociale e industriale. Molto bene stanno facendo le aziende che puntano sulle diverse piattaforme, con combinazioni di ibrido, di elettrico e motori a combustione sempre più puliti e nuovi carburanti. Sarà un percorso più lungo di quello che ci hanno detto“.

“Le soluzioni sono nell’approccio multitecnologico – spiega Mauro Caruccio – un approccio che ci accompagneranno verso le emissioni zero. Ma la mobilità si evolve anche con le nuove piattaforme di condivisione delle auto. Ed è per questo che aziende come Toyota hanno già creato aziende ad Hoc, come la Kinto che hanno l’ambizione di fornire le piattaforme per la condivisione delle vetture. Lo sharing deve essere alla portata di tutti, senza lasciare indietro nessuno“.

Il futuro di Genova, quindi, passa dalla mobilità sostenibile? “Certamente – risponde il sindaco Marco Bucci – una mobilità che non inquina ma che consente a tutti di avere tutto quello gli serve in 15 minuti. Serve avere un sistema di trasporto pubblico capillare e a impatto zero, come quello che stiamo costruendo con i famosi quattro Assi di forza, e sistemi di condivisione dei mezzi di trasporto per permettere a tutti di avere accesso alla mobilità del futuro”.

Convegno mobilità GT Motor

Durante la serata sono stati presentati in anteprima nazionale i modelli della nuova Lexus Rx, ibrida, icona del brand rinnovata nella sua estetica e nei suoi allestimenti tra cui spicca il design della carrozzeria “a clessidra”, dal cofano allungato e dai grandi cerchi da 21 pollici, e della Lexus Rz, full electric, pensata per offrire prestazioni altissime, grazie a un controllo ad alta precisione della coppia e a un posizionamento ottimale di batteria e motore, per una distribuzione efficiente del peso e un’alta reattività.