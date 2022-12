Miss Italia, Mariela Nunez pronta per la finale nazionale: “Emozionata e fiera di rappresentare la Liguria”

Loano. Dopo l’elezione a Miss Liguria, Marilena Nunez torna a Loano per l’inaugurazione del mercatino di Natale. “E’ stupendo – commenta – Essere qui per me è sempre un piacere”.

Il taglio del nastro del “Villaggio Magie di Natale” è avvenuto nel pomeriggio di oggi (3 dicembre), con la cittadina del Ponente che si è addobbata a festa. Ma oggi non solo ha preso il via il mercatino all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà, ma sono state accese anche le luminarie artistiche che per tutto il mese di dicembre 2022 ed i primi giorni di gennaio 2023 illumineranno e “riscalderanno” le vie e le piazze cittadine (l’accensione del grande albero in piazza Italia avverrà invece per domani). Inoltre è stata inaugurata anche la pista di pattinaggio che fino all’8 gennaio consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio (QUI tutto il programma degli eventi).

A tutta questa magia ha assistito Miss Liguria che, a quattro mesi dalla sua elezione, si prepara alle finali di Miss Italia: “Sono onorata e fiera di poter rappresentare questa bellissima regione, speriamo in bene”, dichiara con un sorriso e incrociando le dita.