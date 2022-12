Minori stranieri non accompagnati, assessore Rosso: “Apertura del ministero su proposta di hub”

Genova. “Sono soddisfatta dell’esito del recente incontro al ministero dell’Interno con Anci, che ha portato le istanze dei Comuni sull’emergenza dei minori stranieri non accompagnati. In particolare, come chiedevamo da tempo, è positiva l’apertura del Viminale su hub di prima accoglienza, gestiti a livello centrale, con caratteristiche precise di capienza, tempi di permanenza dei minori ospitati e funzioni di screening sanitario e sociosanitario oltreché di età”, lo dichiara l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso.

“L’idea prospettata dal ministero è quella di ragionare a lungo termine su uno scenario che veda gli hub di prima accoglienza con funzioni di distribuzione territoriale nazionale dei minori, lasciando alla competenza dei Comuni esclusivamente la fase di seconda accoglienza per un numero di minori corrispondenti al numero di posti Sai, di cui è stato ipotizzato un ampliamento e un adeguamento della quota pro capite in modo che sia equiparata al rimborso dei posti extra Sai, previsto dal ministero dal 2023″, spiega l’esponente della giunta.

“Oltre a continuare a lavorare perché i filoni operativi prospettati dal ministero possano trovare al più presto una loro attuazione, ribadiremo la necessità, già evidenziata da Anci, di attivare percorsi formativi specifici per i minori stranieri non accompagnati perché quelli attuali, come abbiamo visto, molto spesso non rispondono alla reale necessità”, conclude.