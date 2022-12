Minori non accompagnati, Traverso (Siap): “Sbalordito dalle parole dell’assessore Rosso”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo, da Roberto Traverso, segretario nazionale e provinciale del Siap, sindacato di polizia.

“Sono a dir poco sbalordito dalle dichiarazioni che ha rilasciato ieri l’Assessore Lorenza Rosso in merito alle gravi criticità che gravano sul Comune di Genova per l’accoglienza dei minori non accompagnati. Prima di tutto troviamo scorretto il fatto che abbia detto di non essere a conoscenza del fatto che ci siano stati di minori che accuditi dalla Polizia di Stato visto che tutto ciò è stato relazionato da Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e che anche la Magistratura è stata formalmente informata e quindi coinvolta.

Inoltre trovo davvero sorprendente che abbia dato ampio risalto al contenuto di un incontro che si è tenuto a Roma 9 giorni fa e che difatti non assolve gli obblighi che gravano sui Comuni. Infatti è noto che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato al Viminale una delegazione dell’Anci presieduta dal sindaco di Prato, Matteo Biffoni, responsabile per l’immigrazione. Tema dell’incontro la gestione dell’accoglienza dei minori non accompagnati il cui eccezionale afflusso sta causando difficoltà per prefetti e sindaci.

Il titolare del Viminale e il sindaco Biffoni, dopo una disamina delle criticità emerse, hanno condiviso iniziative per supportare le autorità sul territorio nella prosecuzione dei programmi di rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati unitamente alla adozione di soluzioni di immediata attuazione per fronteggiare l’emergenza che consegue al crescente numero che da alcuni mesi se ne registra sul territorio nazionale. Si è trattato di un incontro che ad oggi non sposta minimamente quelle che sono le responsabilità che hanno i Comuni sull’argomento visto che il rafforzamento dei centri nazionali di prima accoglienza è in valutazione e che comunque deve tener conto della normativa vigente

Evidentemente l’Assessore Rosso ha voluto tirare fuori dal suo “cilindro” una vecchia notizia per cercare di trovare un modo per non ammettere la veridicità della denuncia che il SIAP ha oggettivamente sostenuto. Pertanto ritengo che l’Assessore Rosso invece di cimentarsi in dichiarazioni “ardite” dovrebbe andarsi a leggere il contenuto dei temi dell’attività parlamentare,

In conclusione, nel ribadire integralmente quanto già dichiarato e denunciato in merito al fatto che i poliziotti cercheranno di non lasciare mai in mezzo ad una strada un minore ma che non devono essere ingiustamente esposti a rischi professionali non previsti, parlerò al più presto nuovamente con il Questore ed il Prefetto di Genova per essere informato in merito al coinvolgimento diretto dell’Autorità giudiziaria competente che a questo punto diventerà necessario ed inevitabile se i servizi sociali del Comune di Genova continueranno a non garantire il rispetto della normativa vigente che tutela i minori non accompagnati ed il Comune non troverà soluzioni logistiche adeguate per il loro affidamento”.