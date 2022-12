Minori non accompagnati, Traverso (Siap): “A Genova gestione vergognosa, intervengano i servizi sociali”

Genova. “I minori non accompagnati devono essere affidati dai servizi sociali. Non è possibile lasciarli in mezzo alla strada”. Lo dice in una nota Roberto Traverso, segretario genovese del Siap, sindacato autonomo di polizia.

“L’assessore Rosso del Comune di Genova, dopo la mia denuncia sindacale sostiene che sta facendo il possibile ma in realtà invece il problema si limita ad accusare incredibilmente le Questure di Milano e Torino dicendo che indicherebbero ai minori di andare a Genova. Accusa che offende la polizia di Stato che il Siap respinge al mittente chiedendo all’assessore Rosso di smentirla immediatamente se non è in grado di provarla con i fatti”, accusa Traverso.

“Intanto, a Genova, chiacchiere a parte, la Questura di Genova continua a metterci una pezza, arrivando ad accogliere i ragazzi infreddoliti rifocillandoli con bevande calde e brioche – continua il sindacalista -. I poliziotti non lasceranno mai un minorenne in mezzo alla strada. Se il Comune non ha più spazi, intervenga la prefettura di Genova attivando la Protezione Civile per allestire spazi logistici temporanei riscaldati che saranno gestiti dagli assistenti sociali.

“Questo grave fenomeno sociale gestito inadeguatamente da chi di competenza sta creando anche un disservizio pubblico visto che, ogniqualvolta le Volanti della Questura di Genova devono sostituirsi al Comune di Genova per accudire un minore non accompagnato, vengono sottratte numerose pattuglie della Polizia di Stato dal territorio genovese che naturalmente in questi casi opera coinvolgendo e informando per quanto di propria competenza la Procura della repubblica”.

“Ritengo che la vergognosa gestione dei minori non accompagnati a Genova rappresenta lo specchio di una città metropolitana che da troppo tempo non investe sui servizi sociali a discapito di chi ha bisogno di ricevere un aiuto dalle istituzioni”, conclude Traverso.