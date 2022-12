Mille turisti prenotati per il nuovo treno Vienna-Monaco-Genova: “È come una crociera”

Genova. Sono circa un migliaio i turisti che hanno già prenotato per i prossimi mesi un viaggio sul nuovo treno Nightjet operato da Trenitalia e ÖBB che collega direttamente la Liguria a Vienna e Monaco di Baviera con due corse, andata e ritorno, tutte le notti. Il viaggio inaugurale è terminato questa mattina a Genova Principe (con oltre 40 minuti di ritardo a causa del ghiaccio sulla linea, inconveniente tutt’altro che raro in inverno) alla presenza del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi e dell’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

“L’idea concordata coi nostri colleghi austriaci di ÖBB è quella di collegare di più l’Austria e la Germania con la Liguria – ha spiegato Corradi -. Questi treni si fermavano a Milano, da oggi arriveranno tutti a Genova e proseguiranno per La Spezia. Vogliamo creare un’offerta turistica che dia la possibilità ai nostri amici austriaci e tedeschi di venire in Liguria e viceversa agli italiani”.

Per ora la sperimentazione durerà un anno, ma l’obiettivo è renderlo un servizio fisso. I posti offerti per ogni corsa sono 350 (200 da Vienna e 150 da Monaco) ma in funzione della richiesta si potranno aggiungere carrozze. “Prima di partire è stata fatta una ricerca per capire quale sarebbe stata la domanda, tanto è vero che anche il treno che avevamo prima è stato un successo – prosegue l’ad di Trenitalia – È un treno pensato anche per i crocieristi, per chi con la nave arriva a Genova o deve partire. Per l’estate contiamo di riempirlo. Dico questo sull’esperienza che abbiamo avuto già la scorsa estate coi nostri treni crossborder, treni internazionali, treni notte. Considerate che in media abbiamo raggiunto il 130% rispetto al periodo pre-Covid”.

Per chi si muove dalla Liguria la prima stazione servita è La Spezia con partenza alle 17.10, poi Levanto (17.37), Rapallo (18.34), Genova Principe (19.50). A Villach il treno si divide in due convogli distinti (i passeggeri non dovranno scendere perché saranno già assegnati alle carrozze giuste): uno prosegue per Salisburgo (6.49) e Monaco di Baviera (9.20), l’altro per Vienna (8.52).

Per il ritorno si parte alle 20.10 da Monaco, alle 22.02 da Salisburgo e alle 19.23 da Vienna per arrivare a Genova Principe (9.38), Rapallo (10.12), Levanto (10.44) e La Spezia (11.10). Questa è la tratta per cui ci si attende la maggiore presenza di turisti tedeschi e austriaci, un mercato tradizionalmente affezionato alla Liguria.

Il nuovo Nightjet cercherà di fare concorrenza al volo Genova-Vienna operato da Ryanair che risulta ovviamente più veloce (un’ora e mezza di viaggio) e decisamente competitivo anche dal punto di vista economico, considerando che ad oggi le tariffe per il treno partono da 29,90 euro a persona (sola andata con viaggio in poltrona) ma per un posto in cabina doppia si spendono 90 euro a testa.

“Ma è un modo di viaggiare diverso rispetto all’aereo – ribatte Ferraris -. Prima di tutto è più sostenibile, oggi è molto importante fare scelte consapevoli e da quel punto di vista non c’è paragone. E poi si viaggia di notte, si parte da Vienna e si arriva al mattino presto dormendo in treno, è molto comodo“. Secondo l’assessore regionale a Trasporti e Turismo Augusto Sartori “un conto è prendere un aereo con tutte le difficoltà e i controlli, un conto invece è fare un viaggio dormendo in una cuccetta, come fosse una sorta di crociera in cui uno parte da un porto alla sera e al mattino si trova in un’altra città”.

“Genova è sempre più attrattiva – osserva l’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora -. Sempre più persone stanno scegliendo il treno perché è un mezzo sostenibile, comodo e confortevole. Questo treno sarà molto utile anche per il mondo delle crociere”.

Un indubbio vantaggio è che il treno porta direttamente nelle stazioni centrali delle città, permettendo di risparmiare su taxi e altri collegamenti. Viene poi servita la colazione a bordo prima dell’arrivo, mentre un drink di benvenuto è offerto ai clienti in carrozza prima della partenza. Sono prenotabili tre categorie di comfort con la possibilità viaggiare da soli in scompartimento, per chi privilegia la privacy. I biglietti si acquistano su sito e app di Trenitalia e su nightjet.com.

“Questa è la dimostrazione che è possibile tornare ad avere treni che partono dalla riviera ligure e collegano le capitali europee – commenta il viceministro Rixi -. Una volta era normale arrivare alla stazione di Genova e vedere scritto sui tabelloni Ginevra, Parigi e Francoforte. Negli ultimi anni stiamo invertendo la tendenza, vogliamo tornare ad avere una capacità ferroviaria in grado di soddisfare anche le richieste dei turisti più esigenti. Riguarda la Liguria e tutte le destinazioni italiane. È un grande sforzo su cui il governo si sta impegnando. Per una regione come la Liguria, che ha flussi turistici importanti ma anche problemi di mobilità su strade e autostrade, riuscire a dare alternative agli utenti è fondamentale. Stiamo sviluppando una serie di collegamenti che consentano di raggiungere la riviera ligure anche dalle altre capitali europee senza utilizzare il mezzo proprio ma con treni o aerei”.

Sul tema dei collegamenti tra la Liguria e il resto del Paese (e non solo) il governo avrà molto da fare: “Stiamo lavorando sul rinnovo del sistema degli Intercity, un mezzo importante che si inserisce tra le Frecce e l’offerta dei regionali – continua Rixi -. Ma poi ci sono problemi strutturali su tutta la rete ferroviaria per aumentarne la capacità, anche perché insieme ai passeggeri sulle ferrovie viaggeranno sempre di più anche le merci. Dobbiamo avere più slot in modo da evitare che ci siano collassi in alcuni snodi del Paese, i più famosi sono Firenze e Milano. Sulla rete ligure tra tutte voglio ricordare il completamento della Genova-Ventimiglia che da anni è un’incompiuta. Ci proveremo con tutta la forza buttando il cuore oltre l’ostacolo”.