Liguria. Sulla nostra regione permangono condizioni di variabilità con addensamenti anche compatti, ma basso rischio di precipitazioni. Tra domenica e lunedì avremo un temporaneo calo delle temperature. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 17 dicembre, al mattino belle schiarite sulla costa del Savonese e del Genovese. Addensamenti a levante con qualche locale pioviggine sullo Spezzino, nubi anche sull’Imperiese ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio in genere soleggiato a ponente, nubi sul centro e sul Levante, ma senza precipitazioni associate. Venti deboli o moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa e da sud ovest (deboli) sullo Spezzino, per il resto ventilazione debole variabile. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in aumento sia le minime che le massime su Genovese e Levante, stazionarie altrove: saranno comprese sulla costa tra 6 e 16 gradi, nell’interno tra -2 e 11.

Domani, domenica 18 dicembre, soleggiato su Imperiese e Savonese di ponente. Nubi sparse sulle altre zone, con schiarite anche ampie lato costa e addensamenti sui versanti padani, ma senza precipitazioni. Venti moderati da nord sul settore centro-occidentale, deboli variabili altrove. Mare generalmente poco mosso. Temperature in diminuzione.

Per lunedì 19 dicembre si attendono nubi irregolari su tutta la regione con poche schiarite e basso rischio di pioggia. Vento da nord sul settore centro-occidentale della costa in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie su valori più freddi.