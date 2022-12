Liguria. Afflusso di correnti umide occidentali interagisce con aria fredda continentale determinando deboli fenomeni nevosi a bassa quota anche sul comparto ligure.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 13 dicembre avremo durante la notte e al primo mattino deboli precipitazioni in estensione da ponente a levante, potranno assumere carattere nevoso fin sulla fascia costiera tra Genova e Savona, ma con accumulo o accenno di accumulo a quote collinari oltre i 100-200 metri; pioggia sulle Riviere, neve debole oltre i 4-500 metri; attenuazione dei fenomeni entro il termine della mattinata; rimane molto nuvoloso o coperto il pomeriggio.

Venti di tramontana forte con raffiche a burrasca sul settore ovest al largo, tra Voltri e Capo Mele, in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio. Mare molto mosso al largo per onda da terra, tendente ad agitato il settore ovest al largo; mosso/ stirato lungo la riviera di levante. Temperature minime in aumento sulle riviere e a fondovalle, in calo deciso le massime, specie sul settore centrale: sulla costa minime tra 1 e 8 gradi, massime tra 4 e 9 gradi; all’interno minime tra -3 e 1 grado, massime tra 0 e 3 gradi (fondovalle/collina).

Mercoledì 14 dicembre avremo residui fenomeni nella notte a levante, giornata all’insegna della variabilità.

Venti residui rinforzi di tramontana al mattino sul settore occidentale. Si imposta da sud dalla sera, moderato/teso sul Golfo. Mare molto mosso al largo; mosso altrove. Temperature in recupero, sia le minime che le massime.

Giovedì 15 dicembre piogge diffuse specie sul settore centro-orientale; quota neve in rialzo, in giornata relegata alle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 metri.