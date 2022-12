Genova. Tra la notte ed il mattino sono attese precipitazioni su tutto il territorio, potranno assumere carattere di rovescio o temporale sugli estremi della regione. Quota neve in calo fino a 300-350 metri sui versanti padani occidentali, ma saranno probabili anche episodi di gelicidio tra Val Bormida, Val d’Orba, Valle Stura e, localmente, Valle Scrivia. Pioggia a tutte le quote sull’Appennino orientale, fatta eccezione per qualche fiocco sulle vette oltre i 1600 metri.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, graduale esaurimento dei fenomeni, gli ultimi piovaschi interesseranno le zone interne del levante. Tempo generalmente asciutto e con molte nubi altrove.

Situazione: un’area depressionaria, posizionata sulla penisola Iberica, veicola perturbazioni verso l’Italia, anche la nostra regione sarà interessata da correnti umide ed instabili.

Avvisi: tra la notte ed il mattino neve a bassa quota sui versanti padani occidentali, ma saranno anche probabili episodi di gelicidio tra Val Bormida, Val d’Orba, Valle Stura e, localmente, Valle Scrivia.

Rovesci temporaleschi interesseranno gli estremi della regione.

Nella prima parte di giornata venti fino a burrasca da nord tra Genova e Capo Mele.

Venti: tra la notte e le prime ore del mattino moderati o tesi da nord sul centro-ponente, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele; moderati o tesi da sud/sud-est a levante. A seguire ventilazione in graduale indebolimento,

Mari: stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature: in netto aumento a levante, in calo altrove.

Costa: min +4/14°C, max +9/16°C

Interno: min -2/+7°C, max +4/+13°C (fondovalle/collina