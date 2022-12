Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 2 dicembre, su tutta la regione si prevede una nuvolosità sparsa, in genere di tipo medio-alto con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Qualche nube più compatta sarà presente sui versanti padani, ma non associata a piogge.

Venti: Deboli o moderati in prevalenza da nord-est.

Mari: Generalmente poco mosso, mosso l’estremo bacino occidentale.

Temperature: In lieve calo, sia le minime che le massime. Costa: min +4/9°C, max +10/14°C. Interno: min -5/+4°C, max +5/10°C (fondovalle/collina).