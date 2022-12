Liguria. Continua il flusso atlantico sulla nostra regione con molta nuvolosità e qualche pioggia tra Natale e Santo Stefano. Temperature molto miti. Secondo quanto emerge dalle previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Per oggi, sabato 24 dicembre, schiarite saranno possibili sull’Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale. Sul resto della regione nubi basse che potrebbero lasciare filtrare un po’ di sole nelle ore centrali della giornata. Generale infittimento della copertura nuvolosa in serata con qualche locale pioviggine sul settore centro-orientale.

Venti: Forti da sud-ovest sul basso Ligure e Capo Corso al mattino, ma in attenuazione. Deboli sotto costa da sud-est a levante e da nord a ponente. Mari: Molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in scaduta fino a mosso.

Temperature sono stazionarie. Sulla Costa si registra un minimo tra 9 e 13°C, e un massimo tra 12 e 16°C.

All’interno invece un minimo tra 7 e +11°C, e un massimo tra 9 e 12°C (fondovalle/collina).