Meteo Liguria: tempo asciutto e schiarite a ponente, nuvole e precipitazioni a levante

Liguria. L’ondulazione del flusso occidentale favorisce l’ingresso di correnti ancora più umide, accompagnate da piogge, sul settore centro-orientale della nostra regione.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 29 dicembre avremo fin dalle ore notturne molte nubi sul centro-levante con deboli precipitazioni nell’entroterra, tempo asciutto accompagnato da schiarite a ponente. In mattinata piogge intermittenti interesseranno la costa tra genovesato e Tigullio, fenomeni più continui, ed anche a carattere di rovescio, nelle zone interne e sullo spezzino. Non si esclude qualche breve piovasco anche sull’imperiese costiero. Nel pomeriggio ed in serata situazione pressoché invariata sul centro-levante, con piogge che continueranno ad interessare le medesime zone. A ponente generale aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni di rilievo associati.

Venti moderati, con rinforzi fino a tesi/forti, da sud/sud-est sullo spezzino, da sud-ovest sul resto del levante ed a ponente. Moderati dai quadranti settentrionali sul settore centrale. Mare mosso. Temperature stazionarie od in lieve calo: sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 12 e 17 gradi; all’interno minime tra 2 e 9 gradi, massime tra 7 e 13 gradi (fondovalle/collina).

Venerdì 30 dicembre giornata caratterizzata da piogge, localmente a carattere di rovescio, a levante. Altrove tempo nel complesso asciutto, delle schiarite potranno interessare il ponente.

Venti moderati da sud-ovest a levante e sul Golfo, in prevalenza deboli settentrionali altrove. Mare generalmente mosso. Temperature stabili.

Sabato 31 dicembre molte nubi sull’intera regione, nel corso della giornata delle piogge interesseranno il settore centrale.

Temperature in lieve aumento.