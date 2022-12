Liguria. La forte tramontana con raffiche a burrasca negli sbocchi vallivi tra savonese e genovese, in calo a partire dalla sera, acuisce la sensazione di freddo proprio sulla zona centrale della Liguria.

La giornata, dal punto di vista meteorologico, si è aperta con cielo coperto su tutta la regione con assenza di fenomeni, eccetto qualche fiocco ancora possibile tra la Valle Scrivia e la Valle Stura. Nel corso del pomeriggio, secondo le previsioni Limet (Associazione ligure di meteorologia), assisteremo a temporanee schiarite a partire da Ponente, anche se poi il cielo tenderà nuovamente a coprirsi soprattutto sul settore centro-orientale.

Mare mosso-stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +1 e +7° C, nell’interno tra -2 e +0° C. In aumento le massime tra +5 e 11° C sulla costa, tra +2 e +5° C nell’interno (fondovalle/collina).

Giovedì occorrerà fare attenzione, perché alla forte tramontana con raffiche a burrasca forte negli sbocchi vallivi tra savonese e genovese e forte Scirocco sul Levante, si associeranno precipitazioni con forti rovesci per gran parte della giornata. Possibili episodi di gelicidio nelle valli più fredde del genovese e del savonese. Neve sulle Alpi Marittime a quote superiori gli 800 metri. La previsione comunque verrà confermata o modificata in giornata.

Mare molto mosso sotto costa, agitato al largo.

Temperature stazionarie o in leggera ripresa a Levante.

Venerdì 16 dicembre residui fenomeni a Levante, maggiori schiarite da Genova verso Ovest. Temperatura in aumento ovunque.