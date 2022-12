Liguria. L’aria fredda ha iniziato ad affluire sulla nostra regione, oggi proseguirà la sua azione mentre martedì una perturbazione lambirà la Liguria da sud. Di conseguenza precipitazioni praticamente nulle ma non sarà escluso qualche fiocco di neve anche lungo le coste tra Genova e Savona. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 12 dicembre, innazitutto attenzione alle possibili gelate nelle zone interne. Al mattino avremo cielo sereno o velato, dal pomeriggio atteso un graduale aumento della nuvolosità da ponente a levante ma senza piogge. Venti tra deboli e moderati lungo le coste con locali rinforzi tra Genova e Capo Mele oltre che al largo del golfo. Mare poco mosso sotto costa, mosso o a tratti molto mosso al largo del ponente. Temperature in diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 3 e 12 gradi, nell’entroterra tra -6 e 7.

Domani, martedì 13 dicembre, nella prima parte di giornata cielo generalmente coperto con possibilità per isolate e debolissime precipitazioni specialmente sul centro-levante. Non si escludono fiocchi portati dal vento anche lungo la costa tra Genova e Savona. Tempo asciutto nell’imperiese. Già da metà mattinata tempo asciutto ovunque con la possibilità per delle schiarite lungo le coste, mentre persisteranno nubi basse sui versanti padani. Temperature: in diminuzione nelle massime, in aumento nelle minime delle zone interne.

Per mercoledì 14 dicembre si attende una giornata caratterizzata da cielo in gran parte nuvoloso ma senza fenomeni. Temperature in lieve aumento specialmente lungo le coste.