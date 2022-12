Genova. Tra la notte ed il primo mattino precipitazioni sul centro-levante e nelle zone interne occidentali, quota neve in progressivo rialzo fino a 1000 metri a ponente ed oltre i 1400 metri sull’Appennino orientale. Nel corso della mattinata, e per buona parte del pomeriggio, generale attenuazione dei fenomeni sull’intera regione, fatta eccezione per qualche rovescio sull’estremo ponente. Tempo asciutto con anche delle schiarite altrove.

Dal tardo pomeriggio/sera ripresa delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio, a partire da ponente, in successiva estensione verso levante; non si escludono locali colpi di tuono sul settore centrale. Quota neve intorno ai 1000/1300 metri sulle Alpi Liguri, oltre i 1600 metri a levante.

Avvisi: nella prima parte di giornata venti fino a tesi/forti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa.

Situazione: rimane aperta la “ferita” sul Mediterraneo centro-occidentale, quindi anche nella giornata di domenica sono attese correnti umide verso la Liguria. Flussi umidi accompagnati da temperature più elevate, per questo motivo assisteremo ad un inesorabile rialzo della quota neve.

Venti: nella prima parte di giornata deboli o moderati settentrionali, rinforzi fino a tesi/forti sul settore centro-occidentale della costa. Nel pomeriggio, ed in serata, ventilazione in rinforzo da sud-est a levante, debole o moderata da nord altrove.

Mari: stirato o mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: in aumento.

Costa: min +5/10°C, max +11/15°C

Interno: min -1/+5°C, max +4/+10°C (fondovalle/collina)