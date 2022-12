Mercato Sampdoria: spes ultima dea

Genova. Ci siamo… volenti o nolenti, da lunedì prossimo inizia la sessione invernale del calciomercato ed ‘obtorto collo’ bisogna riconoscere che alla Sampdoria servirà più per fare cassa, da destinarsi alle attività correnti, piuttosto che al rafforzamento della squadra, ‘conditio sine qua non’ per alimentare qualche speranza di salvezza.

“Spes sibi quisque”, suggerisce Virgilio nell’Eneide (ciascuno sia speranza a sé stesso) e quindi è presumibile che Lanna & Co. (leggi Consiglio di Amministrazione) si apprestino a confidare principalmente nelle proprie forze e nei propri mezzi, per dare innanzi tutto continuità alla vita aziendale della società Sampdoria, ma per fare questo l’unica arma che hanno, è quella di alleggerire i costi e se possibile realizzare qualche ricavo, con la vendita di chiunque abbia mercato.

Partenze indispensabili quindi, quelle cui si assisterà, perché bisognerà arrivare a fine campionato con una rosa giocatori il più leggera possibile (quindi a fronte delle uscite, solo entrate in prestito con scadenze al 30 giugno), di modo che, in caso di malaugurata retrocessione, si possa rifondare un gruppo senza orbello di residui pesanti ingaggi, tali da assorbire l’ombrello della Lega, che invece potrebbe essere utilizzato per sanare il bilancio.

Poi è chiaro che, se a Dejan Stanković riuscisse la titanica impresa di centrare la salvezza, con un manipolo di gente tosta, salirebbe d’imperio sul podio dei serbi che più hanno onorato la maglia blucerchiata (insieme a Vujadin Boškov e Siniša Mihajlović), ma ora è il momento di guardare in faccia la realtà…

Sarà un mercato di cessioni, cessioni e cessioni… e prestiti in entrata, scadenzati al 30/6/23, senza dimenticare che le nuove regole prevedono che un club possa avere al massimo otto calciatori in prestito, salvo ricorrere agli Under 21.

E chissà, a questo riguardo, se i vari contratti dei giovani dati in prestito la scorsa estate, prevedono la possibilità di richiamo alla base già a gennaio… perché qualcuno fra Leonardo Benedetti (Bari), Simone Giordano (Ascoli), Matteo Stoppa (Vicenza), Lorenzo Di Stefano (Gubbio) o Marco Delle Monache (Pescara), potrebbe far comodo averlo in rosa.

A proposito di giovani, a fronte delle ottime risposte di Daniele Montevago e delle buone di Gerard Yepes Laut, Simone Trimboli, Lorenzo Malagrida, per ora non hanno dato spago alle speranze estive, né il venezuelano Telasco Segovia, né il serbo Mihailo Ivanović, tuttavia la presenza di un tecnico serbo potrebbe agevolare il prestito di Marko Lazetić, da parte del Milan, alla Sampdoria, dove l’ex Stella Rossa potrebbe finalmente fruire delle chance che Pioli non gli ha potuto concedere con i rossoneri.

Andrebbe benissimo, al posto di quel Caputo che ambisce tornare ad Empoli, senza contare che il Milan di certo aiuterebbe con l’ingaggio, per cui al giovane centravanti serbo potrebbe abbinarsi il prestito di Sam Lammers (con l’ok atalantino), in un cambio di punte, che di certo vedrebbe pochi, nella Sud, rimpiangere l’ex Sassuolo, visto che dall’olandese ci si può aspettare che ritorni ai fasti dell’estate del ’19, quando mezza Europa (Samp compresa) era sulle sue tracce.

Se poi i toscani, pur di avere Caputo fossero disposti (previo accordo del Cagliari) a girare alla Samp anche il prestito del rumeno Răzvan Marin, tanto meglio, ma pensiamo che i tifosi blucerchiati saprebbero apprezzare, ben presto, anche la corsa di Liam Henderson, uno scozzese 26enne, che ricorda vagamente Morten Thorsby, quanto meno – se non nel colpo di testa – per la dinamicità, la grinta e la prestanza fisica.

Bisognerà sacrificare Omar Colley e Verona, Salernitana, Cremonese, rappresentano le tre attuali opzioni, con i lombardi che avrebbero messo un occhi anche su Alex Ferrari, ambito a sua volta pure da Pippo Inzaghi per la sua Reggina. Al riguardo, fermo restando che al giocatore non arride l’idea di scendere in Serie B, la Cremonese sarebbe intenzionata ad acconsentire al giro del prestito, a suo tempo ottenuto dal Benfica, di Soualiho Meité, previo accordo ovviamente dei lusitani, che hanno peraltro sul tavolo anche richieste dell’Hellas, per l’ex torinista.

La partenza dei due centrali, aprirebbe spazi per Aleksandar Dragović, che si dice disposto a rinunciare a vecchi bonus dovutigli dalla Stella Rossa, pur di raggiungere il suo mentore Stanković, anche se per consentire l’arrivo del serbo austriaco basterà la definizione dell’ormai acclarata cessione, al Napoli, di Bartosz Bereszyński. Brucia, il dover acconsentire a dare il nazionale polacco ai partenopei, in un’operazione con semplice diritto di riscatto (contro il prestito secco del giovane Alessandro Zanoli), che sta a testimoniare come il ruolo della Sampdoria in questo mercato sia destinato ad essere quello dell’incudine, su cui tutti cercheranno di dare martellate, consci della necessità societaria di alleggerire il conto economico.

Stesso discorso vale per Valerio Verre, che ha forte mercato in Serie B, ma accetterà la discesa, sia pur in piazze importanti, come Bari, Cagliari o Palermo?

L’incognita principale è tuttavia Abdelhamid Sabiri, reduce da un Mondiale, in cui ha partecipato da co-protagonista col Marocco, ma che tuttora non si sa se del tutto disponibile (fisicamente) per a ripresa degli allenamenti a Bogliasco… Alcuni media riferiscono che il giocatore avrebbe già anticipato alla Samp il persistere dei fastidi che lo avevano tenuto lontano dal campo nelle ultime tre di campionato… Una mossa che complicherebbe le trattative di cessione/scambio con i viola Youssef Maleh e/o Szymon Zurkowski…

Da Terni, giunge voce di un ipotetico cavallo di ritorno, quell’ Antonio Palumbo, centrocampista, che nell’ottobre del 2020, ha esordito con la Samp (nei minuti finali del successo esterno per 2-1 a Firenze), pochi giorni prima della cessione proprio alla Ternana, mentre da Vallodolid arriva notizia di un interessamento del Doria per Sergi Guardiola Navarro, trentunenne attaccante, in scadenza nel prossimo giugno, ma che il team spagnolo lascerebbe libero sin da gennaio.

Tuttavia se un centravanti, in prestito, dovesse arrivare (in caso andassero buca Lammers e Lazetić) sarebbe preferibile la pista fiorentina Arthur Mendonça Cabral, brasiliano che nel Basilea aveva fatto sfracelli (46 goal in 77 partite) e che i viola intendono mandare in prestito a rivalutarsi, ma lo vuole anche la Cremonese… e sarà la punta cresciuta nelle giovanili del Ceará, team di Fortaleza, a scegliere…

Contrariamente a Marko Lazetić, sembra invece aver rifiutato il prestito alla Sampdoria, il franco algerino Yacine Adli, ex centrocampista del Bordeaux, che preferisce restare al Milan, nonostante lo scarso minutaggio di cui ha finora goduto.